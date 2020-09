Szkolenie instruktorów strzelców wyborowych

Są ,,oczami i uszami” zespołu. Prowadzą działania rozpoznawcze, po mistrzowsku się maskują i kamuflują. A precyzyjnym ogniem potrafią wyeliminować ważne cele przeciwnika. Wyselekcjonowani z brygad WOT, strzelcy wyborowi brali udział w kolejnym etapie szkolenia doskonalącego instruktorów. Swoją wiedzę przekażą żołnierzom-ochotnikom w brygadach.

Trzecia - ostatnia część szkolenia doskonalącego instruktorów strzelców wyborowych odbyła się w sierpniu na poligonie Nowa Dęba. Głównym celem szkolenia było rozwijanie i doskonalenie umiejętności instruktorów. Organizatorem szkolenia była 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej, a jej dowódca - płk Grzegorz Motak w ostatnim dniu szkolenia wręczył uczestnikom certyfikaty. W szkoleniu brało udział jedenastu żołnierzy WOT, którzy ukończyli z pozytywnym wynikiem poprzednie dwa etapy.

Zakres wiedzy i umiejętności koncentrował się na wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętnościach oraz taktyce strzelca wyborowego. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia takie jak: wykonywanie stanowisk strzeleckich, działania przeciwsnajperskie, obliczanie odległości do celów, rozpoznanie obiektu przez sekcję oraz przede wszystkim elementy szkolenia ogniowego - strzelanie do celów ruchomych i do celów pod kątem.