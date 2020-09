Sztandar wojskowy dla 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT

8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej ps. „Zo” jest szóstą brygadą w Wojskach Obrony Terytorialnej, która otrzymała sztandar wojskowy. Uroczystość wręczenie sztandaru odbyła się 29 sierpnia 2020 r. na terenie koszar wojskowych przy ul. Warszawska 10 w Bydgoszczy.

Decyzję o nadaniu sztandaru na wniosek ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka podjął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Duda. Sztandar z rąk dowódcy WOT gen. dyw. Wiesława Kukuły odebrał dowódca kujawsko – pomorskich terytorialsów pułkownik Krzysztof Stańczyk.

- W szczególnym roku obchodów setnej rocznicy wielkiego zwycięstwa polskich żołnierzy w Bitwie Warszawskiej, 8 Kujawsko – Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej otrzymuje swój sztandar. To wyjątkowy symbol najważniejszych dla żołnierza wartości – męstwa, honoru i wierności Ojczyźnie. Niech będzie dla Was natchnieniem do wypełniania służby żołnierskiej w sposób godny następców tych, którzy sto lat temu walczyli i zwyciężali dla Rzeczypospolitej – napisał w liście skierowanym do uczestników uroczystości Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.