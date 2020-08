Polski generał w NATO

Polski rząd oficjalnie zarekomendował gen. Rajmunda T. Andrzejczaka na stanowisko szefa Komitetu Wojskowego NATO. Jego kontrkandydatem będzie admirał Rob Bauer, szef obrony Królestwa Niderlandów. Wyniki głosowania szefów obrony państw NATO poznamy 19 września, podczas posiedzenia Komitetu Wojskowego w Rzymie.

Komitet Wojskowy to najważniejszy wojskowy organ Sojuszu Północnoatlantyckiego. W jego skład wchodzą szefowie obrony wszystkich państw członkowskich NATO, którzy wybierają – na trzyletnią kadencję – przewodniczącego Komitetu. Do jego głównych zadań należy m.in. przedstawianie sekretarzowi generalnemu NATO i Radzie Północnoatlantyckiej wypracowanych przez KW opinii i wniosków. Przewodniczący wytycza też kierunki rozwoju i określa tematykę prac Komitetu Wojskowego. Kieruje również pracą regionalnych dowództw Sojuszu. Obecnie na czele Komitetu stoi Brytyjczyk, marszałek lotnictwa sir Stuart Peach. Choć jego kadencja zakończy się dopiero w przyszłym roku, już we wrześniu odbędą się wybory następcy.

Jednym z dwóch kandydatów, obok adm. Roba Bauera, szefa obrony Królestwa Niderlandów, będzie gen. Rajmund T. Andrzejczak, który od ponad dwóch lat stoi na czele Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Poinformował dziś o tym Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. – Jestem przekonany, że dzięki bogatemu doświadczeniu zdobytemu w kraju, jak i w środowisku międzynarodowym gen. Andrzejczak jest doskonałym kandydatem na to stanowisko – napisał na Twitterze szef MON.