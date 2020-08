Krótsza „unitarka” dla ochotników

Najpierw dwutygodniowe szkolenie e-learningowe, potem 3,5 tygodnia praktycznych, intensywnych zajęć w jednostkach – to nowy model szkolenia podstawowego dla osób chcących wstąpić do wojska. Dzięki niemu, powołania do służby będą odbywały się częściej, a w szkoleniach będzie mogło wziąć udział więcej ochotników. Zmiany wejdą w życie 1 września. Dwa tygodnie później ruszą pierwsze szkolenia.

Już w przyszłym tygodniu wojsko ma ogłosić wprowadzenie nowego systemu rekrutacji w swoje szeregi. Ma on zoptymalizować proces naboru do czynnej służby wojskowej i sprawić by był on prostszy i szybszy. Zgodnie z decyzją MON, nowymi elementami systemu staną się m.in. wojskowy portal rekrutacyjny, który umożliwi aplikację do wojska przez Internet oraz Wojskowe Centra Rekrutacji, gdzie kandydat w ciągu jednego dnia załatwi wszelkie formalności.

Jednym z założeń reformy było też opracowanie i wdrożenie zunifikowanego modelu szkolenia podstawowego w ramach czynnej służby wojskowej. Przez ostatnie kilka tygodni zajmowali się tym specjaliści ze Sztabu Generalnego WP z Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7. Dokument jest już gotowy, ma obowiązywać od 1 września. – Znowelizowany program dotyczy wyłącznie szkolenia podstawowego, które przechodzą ochotnicy do służby. Zmiany miały na celu urealnić to szkolenie i bardziej dopasować je do rzeczywistości. Zamiast 230 godzin szkolenia, turnus przewiduje 196 godzin zajęć, w tym 44 godziny e-learningu – tłumaczy płk Krzysztof Żerański z Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych – P3/P7 Sztabu Generalnego WP.