Uroczystości państwowe na Westerplatte – jak dojechać, którędy wejść

Przede wszystkim zalecamy korzystanie ze specjalnie przygotowanych przez miasto Gdańsk i Wojsko Polskie – bezpłatnych – linii autobusowych. Będą one kursowały z terenu całego Trójmiasta i dowoziły uczestników bezpośrednio pod wejścia do sektorów dla publiczności (teren Portu Gdańskiego). Zapewniamy również specjalne autobusy dla harcerzy i kombatantów. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych odradzamy przyjazd własnym samochodem.

Stosowanie się do naszych wskazówek ułatwi sprawny dojazd i bezpieczne uczestnictwo w uroczystości.

Wykaz tras dowozowych linii specjalnych wraz z godzinami odjazdów z przystanków początkowych – w nawiasach. Autobusy będą obsługiwać wszystkie przystanki na swoich trasach.



Autobus nr 7, 8, 9:

Dworzec PKP Gdynia Główna (odjazd godz. 2.00, 2.15, 2.30) – Dworcowa – Śląska – Aleja Zwycięstwa – Aleja Niepodległości – Aleja Grunwaldzka – Aleja Zwycięstwa – Aleja Generała Józefa Hallera – Kliniczna – Marynarki Polskiej – Aleja Macieja Płażyńskiego – Majora Henryka Sucharskiego – Westerplatte



Autobus nr 10,11,12:

Sopot – (Przystanek Bohaterów Monte Cassino – odjazd godz. 2.20, 2.35, 2.50) – Aleja Niepodległości – 3 Maja – Władysława IV – Władysława Łokietka – Gospody – Chłopska – Aleja Rzeczypospolitej – Aleja Legionów – Adama Mickiewicza – Aleja Generała Józefa Hallera – Kliniczna – Marynarki Polskiej – Aleja Macieja Płażyńskiego – Majora Henryka Sucharskiego – Westerplatte



Autobus nr 13, 14, 15:

Pruszcz Gdański – Przystanek (Grunwaldzka / Chopina – odjazd godz. 2.45, 2.55, 3.05) – Grunwaldzka – Trakt Świętego Wojciecha – Okopowa – Wały Jagiellońskie – Podwale Grodzkie – Błędnik – Aleja Zwycięstwa - Aleja Generała Józefa Hallera – Kliniczna – Marynarki Polskiej – Aleja Macieja Płażyńskiego – Majora Henryka Sucharskiego – Westerplatte



Linia W1:

Górki Zachodnie (odjazd godz. 3.09) – Łowicka – Kępna – Sówki – Kłosowa – Tamka – Sienna – Budzysza – Sucharskiego – Westerplatte



Linia W2:

Stogi Plaża (odjazd godz. 3.22) – Nowotna – Rozłogi – Wrzosy – Skiby - Budzysza – Sucharskiego – Westerplatte



Linia W3:

Przegalina (odjazd godz. 2.50) – Przegalińska – Świbnieńska – Boguckiego – Turystyczna – Nadwiślańska – Górki Wschodnie – Nadwiślańska – Sobieszewska – Główna – Elbląska - Sucharskiego – Westerplatte



Linia W4:

Orunia Równa (odjazd godz. 3.18) – Równa – Sandomierska – Olszyńska – Miedza – Łanowa – Ścieżki – Bratki – Na Szańcach – Olszynka-Szkoła – Na Szańcach – Osiedle – Opłotki – Elbląska – Sucharskiego – Westerplatte



Linia W5:

Św. Wojciech (odjazd godz. 2.55) – Trakt Św. Wojciecha – Starogardzka – Trakt Św. Wojciecha – Podwale Przedmiejskie – Łąkowa – Śluza – Kamienna Grobla – Toruńska – Wróbla – Łąkowa – Podwale Przedmiejskie – Siennicka – Lenartowicza - Sucharskiego – Westerplatte

Linia W6:

Olimpijska (odjazd godz. 3.02) – Ofiar Grudnia 70 – Wielkopolska – Niepołomicka – Pastelowa – Kolorowa – Srebrna – Kampinoska – Srebrna – Niepołomicka – Świętokrzyska – Platynowa – Krzemowa – Uranowa – Platynowa – Małomiejska - Trakt Św. Wojciecha – Podwale Przedmiejskie – Siennicka – Lenartowicza - Sucharskiego – Westerplatte



Linia W7:

Bysewo (odjazd godz. 2.45) – Budowlanych – Nowatorów – Kartuska – Otomińska – Goplańska – Kiełpino Górne – Goplańska – Otomińska – Armii Krajowej – Kartuska Północna – Kartuska – Źródlana – Kartuska – Nowe Ogrody – Hucisko – Wały Jagiellońskie - Podwale Przedmiejskie – Siennicka – Lenartowicza - Sucharskiego – Westerplatte



Linia W8:

Jaworzniaków (odjazd godz. 3.05) – Guderskiego – Świętokrzyska – Bergiela – Porębskiego – Bergiela – Świętokrzyska – Havla – Wilanowska – Witosa – Sikorskiego – Armii Krajowej – Podwale Przedmiejskie – Siennicka – Lenartowicza – Sucharskiego – Westerplatte



Linia W9:

Jaworzniaków (odjazd godz. 2.57) – Guderskiego – Czermińskiego – Przywidzka – Jabłoniowa – Ujeścisko – Warszawska – pętla Piotrkowska – Warszawska – Łódzka – Havla – Wilanowska – Witosa – Cienista – Worcella – Chałubińskiego - Sikorskiego – Armii Krajowej – Podwale Przedmiejskie – Siennicka – Lenartowicza – Sucharskiego – Westerplatte



Linia W10:

Port Lotniczy (odjazd godz. 2.56) – Słowackiego – Złota Karczma – Słowackiego – Żołnierzy Wyklętych – Dmowskiego – Wrzeszcz PKP – Lendziona – Grunwaldzka – Żołnierzy Wyklętych – Hynka – Jana Pawła II – Czarny Dwór – Płażyńskiego - Sucharskiego – Westerplatte

Linia W11:

Osowa PKP (odjazd godz. 2.40) – Barniewicka – Junony – Wodnika – Spacerowa – Stary Rynek Oliwski – Opata Rybińskiego – Grunwaldzka – Pomorska – Chłopska – Obrońców Wybrzeża – Czarny Dwór – Hallera – Dworska – PCK – Gdańska – Krasickiego – Wyzwolenia – Marynarki Polskiej – Wolności – Władysława IV – Wyzwolenia – Marynarki Polskiej - Płażyńskiego - Sucharskiego – Westerplatte



Linia W12:

Oliwa Pętla Tramwajowa (odjazd godz. 2.55) – Obrońców Westerplatte – Wita Stwosza – Wojska Polskiego – Grunwaldzka – Zwycięstwa – Błędnik – Podwale Grodzkie - Wały Jagiellońskie - Podwale Przedmiejskie – Siennicka – Lenartowicza - Sucharskiego – Westerplatte



Linia W13:

Jasień PKM (odjazd godz. 3.14) – Jasieńska – Myśliwska – Nowa Wołkowyska – Adamowicza – Bulońska – Warneńska – Jaśkowa Dolina – Piecewska – Beethovena – Suchanino – Powstańców Warszawskich - Nowe Ogrody – Hucisko – Wały Jagiellońskie - Podwale Przedmiejskie – Siennicka – Lenartowicza - Sucharskiego – Westerplatte



Linia W14:

Niedżwiednik (odjazd godz. 3.07) – Góralska – Potokowa – Rakoczego - Warneńska – Jaśkowa Dolina – Wileńska – Jaśkowa Dolina – Piecewska – Beethovena – Powstańców Warszawskich - Nowe Ogrody – Hucisko – Wały Jagiellońskie - Podwale Przedmiejskie – Siennicka – Lenartowicza - Sucharskiego Westerplatte



Linia W15:

Czyżewskiego (odjazd godz. 3.06) – Cystersów – Stary Rynek Oliwski – Opata Rybińskiego – Grunwaldzka – Piastowska – Droszyńskiego – Bora Komorowskiego – Chłopska – Jagiellońska – Kaczyńskiego – Kołobrzeska – Rzeczypospolitej – Legionów – Kościuszki – Kochanowskiego – Uczniowska - Płażyńskiego - Sucharskiego – Westerplatte



Linia W16:

Dworzec Główny (odjazd godz. 3.34) – Podwale Grodzkie – Wały Jagiellońskie - Podwale Przedmiejskie – Siennicka – Lenartowicza - Sucharskiego – Westerplatte



UWAGA: po zakończeniu uroczystości:

- linie nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 – będą kursować na trasie: Westerplatte - Dworzec Główny (średnio co 3-4 minuty),

- linie W1 – W16 będą kursować na trasie linii specjalnej W58 (średnio co 3-4 minuty)

Westerplatte – Sucharskiego – Lenartowicza – Siennicka – Podwale Przedmiejskie – Wały Jagiellońskie – Podwale Grodzkie – Błędnik - al. Zwycięstwa – Miszewskiego – Zator-Przytockiego – Dmowskiego – Wrzeszcz PKP



Serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich do udziału w uroczystościach i wspólnego upamiętnienia bohaterstwa żołnierzy walczących w obronie Polski. Razem bądźmy dumni z naszej historii. Bądźmy razem na Westerplatte!



Główna część uroczystości rozpocznie się pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża o godz. 4.45. Jak co roku, w tym szczególnym momencie, włączone zostaną syreny alarmowe. Następnie żołnierze Wojska Polskiego i zaproszeni goście odśpiewają Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Zgromadzonych uczestników powita gospodarz uroczystości, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Szczególnym momentem obchodów będzie zapalenie Znicza Pokoleń przez m.in. kombatantów, harcerzy, weteranów i żołnierzy. W tym momencie po raz pierwszy zabrzmi, skomponowany przez Wojsko Polskie, specjalnie z okazji 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej, Marsz Bohaterów Westerplatte. Następnie żołnierze odczytają Apel Pamięci, a bohaterstwo obrońców Ojczyzny zostanie uczczone salutem armatnim. Po okolicznościowych przemówieniach, harcerze odczytają przesłanie Westerplatte. Uroczystości zakończy wspólna modlitwa oraz ceremonia złożenia kwiatów pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża.

Źródło: MON