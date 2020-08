Szczególny eksponat w Muzeum II Wojny Światowej

Danuta Siedzikówna urodziła się 3 września 1928 r. w Guszczewinie na Podlasiu. W lutym 1940 r. jej ojciec został deportowany w głąb ZSRS. Matka zaangażowana we współpracę z AK została rozstrzelana przez Niemców w 1943 r. W grudniu 1943 r. Danuta wstąpiła do AK, pracując jednocześnie w nadleśnictwie w Hajnówce. Po przejściu frontu jego pracowników aresztowało NKWD. Więźniowie zostali odbici przez żołnierzy podziemia niepodległościowego. Po uwolnieniu Danuta Siedzikówna wstąpiła do 5. Wileńskiej Brygady AK dowodzonej przez mjr. Zygmunta Szendzielarza, ps. Łupaszka. W oddziale służyła z przerwami jako sanitariuszka i łączniczka, aż do aresztowania przez UB 20 lipca 1946 r. Przewieziona do więzienia w Gdańsku była przesłuchiwana i torturowana. Została skazana na karę śmierci i rozstrzelana 28 sierpnia 1946 r.

Do 2014 r. miejsce jej pochówku pozostawało nieznane.

W ramach akcji: ,,Wejście w historię" prezentacja szczególnego eksponatu - fragmentów butów Danuty Siedzikówny ps. Inka, odnalezionych w trakcie prac ekshumacyjnych prowadzonych w 2014 r. na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku



DATA:

28 sierpnia 2020 r. , godz. 12:00

MIEJSCE:

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, poziom -1

(przy wejściu dla gości zwiedzających MIIWŚ)

WSTĘP:

wolny



