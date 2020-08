Maszty dla biało-czerwonej

Premier podkreślił, że nasze barwy narodowe należą do wszystkich, a biało-czerwona flaga nie jest ani prawicowa, ani lewicowa. – Niech rozsiane w całym kraju maszty z biało-czerwoną flagą pokażą nasze przywiązanie do Polski – dodał Morawiecki.

Niech maszty z biało-czerwoną flagą pokażą nasze przywiązanie do Polski – tak premier Mateusz Morawiecki zachęcał gminy do udziału w projekcie „Pod biało-czerwoną”. Rząd sfinansuje budowę masztów do prezentacji flagi narodowej w tych gminach, których mieszkańcy wyrażą chęć udziału w projekcie. Głosy poparcia dla tej inicjatywy można przekazywać online do 11 listopada.

Celem projektu jest także promocja patriotyzmu i polskich barw narodowych oraz upamiętnienie zwycięstwa nad armią bolszewicką w 1920 roku. – Umieszczenie w wyjątkowym miejscu masztu z polską flagą to dowód na to, jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. 100-lecie wiktorii odniesionej w Bitwie Warszawskiej stanowi ku temu doskonałą okazję. Dzięki projektowi chcemy także budować wspólnotę i wzmacniać ideę zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego – napisano na stronie promującej ideę projektu.

Do udziału w programie uprawniona jest każda spośród 2477 polskich gmin. To, czy maszt i flaga zostaną sfinansowane przez rząd, zależy od mieszkańców gmin. Warunkiem jest zebranie określonej liczby głosów od mieszkańców danej gminy. Swoje poparcie dla inicjatywy można wyrazić online poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie gov.pl/bialoczerwona.

Ile głosów potrzeba do realizacji projektu? W gminach do 20 tys. mieszkańców potrzeba przynajmniej 100 podpisów, w gminach do 100 tys. mieszkańców – 500 głosów, a w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców – 1000. W trzech gminach, z rekordowym poparciem (procentowo w stosunku do liczby mieszkańców), w uroczystości zawieszenia flagi na maszcie weźmie udział premier.

Mieszkańcy mogą oddawać głosy do 11 listopada, potem zostaną one zweryfikowane przez Komisję Projektową. Podejmie ona decyzję o zakwalifikowaniu gminy do udziału w projekcie i przyznaniu środków potrzebnych do jego realizacji. Ogłoszenie wyników i publikację listy gmin, w których będzie sfinansowana budowa masztów, zaplanowano na 29 listopada.

