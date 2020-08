Marsz z historią w tle

Była to jedna z nielicznych akcji zaczepnych, które podczas wojny obronnej udało się Polakom przeprowadzić na terytorium wroga. 2 września 1939 roku oddziały z Leszna zaatakowały niemieckie miasto Fraustadt (dzisiejsza Wschowa). Teraz leszczyńscy żołnierze, chcąc uczcić swoich poprzedników, pokonają podobną trasę. Będzie to dla nich także okazja do ćwiczeń.

– Pomysł marszu narodził się w ubiegłym roku – tłumaczy ppłk Daniel Katarzyński, dowódca 1 Leszczyńskiego Dywizjonu Przeciwlotniczego, który wchodzi w skład 4 Pułku w Czerwieńsku. – Podczas podróży historyczno-wojskowej wraz ze swoimi żołnierzami odwiedziłem pobliską Wschowę, czyli dawne Fraustadt. Na rogatkach miasta stoi obelisk upamiętniający akcję z początków wojny obronnej. Epizod nie jest szerzej znany, a przecież w tamtym czasie stanowił ewenement. We wrześniu 1939 roku polscy żołnierze przeważnie się bronili, tymczasem tutaj przeprowadzili świetnie przygotowaną operację zaczepną. Nie miała ona może wielkiego znaczenia militarnego, ale propagandowe na pewno. O akcji pisały nawet warszawskie gazety – przypomina oficer i dodaje, że dla niego ta historia ma także wymiar osobisty. – W 55 Pułku Piechoty służył mój dziadek. Co prawda, nie brał udziału w rajdzie na Fraustadt, ale był wówczas w Lesznie – przyznaje.

Leszczyńscy żołnierze postanowili więc przypomnieć o dokonaniu poprzedników. 2 września, czyli dokładnie w rocznicę wydarzenia wyruszą z koszar, by po kilku godzinach zameldować się we Wschowie. Nie będzie to jednak zwyczajny przemarsz. – Zależało mi na tym, by przedsięwzięcie miało nie tylko wymiar edukacyjny i promocyjny, ale też szkoleniowy – podkreśla ppłk Katarzyński. Żołnierze co kwartał zaliczają marsz kondycyjny, podczas którego realizują wyznaczone przez dowódcę zadania: ćwiczą nawiązywanie łączności, obronę przed atakiem chemicznym, udzielanie pierwszej pomocy. Tak będzie również teraz.