Eksperci NCBC zabezpieczają polsko-amerykańskie ćwiczenie pk. Astral Knight

Już we wrześniu odbędzie się w Polsce jedno z najważniejszych międzynarodowych ćwiczeń obrony powietrznej na świecie pk. Astral Knight.

Istotną rolę w ich organizacji odegrała ekspercka cyber jednostka MON, czyli Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz jej jednostki podległe, które pomogły w przygotowaniu skomplikowanej infrastruktury koniecznej do przeprowadzenia ćwiczenia.

Międzynarodowe wojskowe ćwiczenie taktyczne odbędzie się w dniach 17-25 września 2020 r. Docelowo jego organizacja planowana jest w Polsce co dwa lata. Ich celem jest sprawdzenie zdolności przygotowania i prowadzenia polsko-amerykańskiej i koalicyjnej zintegrowanej obrony powietrznej (ang. Integrated Air and Missile Defence – IAMD) koniecznej do osłony sił eFP stacjonujących na wschodniej flance NATO.