Świętokrzyscy Terytorialsi przysięgali po raz pierwszy na własny sztandar

– To szczególny dzień, który wieńczy trud szkolenia i potwierdza gotowość do pełnienia służby, to nie tylko uroczystość, ale także akt ważnego ślubowania. To publiczne, a zarazem osobiste zobowiązanie wobec Ojczyzny i Polaków. O wadze tego zobowiązania świadczą ostatnie słowa przysięgi ,,Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić” – powiedział pułkownik Grzegorz Motak, dowódca świętokrzyskiej brygady.

W marcu tego roku przez rozprzestrzenianie się koronawirusa, Wojska Obrony Terytorialnej zmieniły tryb działania ze szkoleniowego na antykryzysowy. Zostały między innymi zawieszone wszystkie szkolenia i uroczystości wojskowe. Wraz ze stopniowym luzowaniem obostrzeń, zaczęto przywracać szkolenia żołnierzy. Pierwsze szkolenie podstawowe w dobie pandemii, żołnierze 10ŚBOT rozpoczęli 11 lipca, kolejne 6 sierpnia, którego zwieńczeniem była obecna uroczystość.

Wśród zaprzysiężonych żołnierzy blisko 30 proc. legitymuje się dyplomem wyższej uczelni. Nowi żołnierze to na co dzień studenci, uczniowie, pracownicy administracyjni, pedagodzy, referenci i pracownicy służb medycznych. Wśród nowych żołnierzy jest również kilkanaście kobiet. Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, najliczniej reprezentowany jest powiat kielecki oraz ostrowiecki. Nowi żołnierze zasilą bataliony lekkiej piechoty w Sandomierzu oraz w Kielcach.

Ze względów bezpieczeństwa, żołnierze składali przysięgę w maseczkach, a na uroczystość byli zaproszeni tylko przedstawiciele służb mundurowych: Wojska, Policji, oraz Straży Pożarnej z Sandomierza.

Formowanie 10 Świętokrzyskiej Brygady OT rozpoczęło się w trzecim etapie budowy WOT, na początku 2018 roku. Struktura powstawała szybko, już w wrześniu zaczęły się pierwsze szkolenia, a pierwsza - historyczna przysięga świętokrzyskich Terytorialsów odbyła się 23 września 2018 r. w Kielcach. Dowódcą brygady jest płk Grzegorz Motak. Brygada liczy dzisiaj ponad 1300 żołnierzy rozmieszczonych w dwóch batalionach: w Kielcach i Sandomierzu. Dowództwo brygady znajduje się w Kielcach.

