Headhunterzy z WOT

Terytorialsi-rekruterzy, działając w obrębie swoich województw i powiatów, będą mogli łatwiej wyszukać osoby rzeczywiście zainteresowane służbą. Headhunterzy ułatwią także zadanie tym, którzy nie mają czasu lub możliwości, by dotrzeć do właściwego dla ich miejsca zamieszkania WKU.

Chcesz rozpocząć służbę w WOT ale obawiasz się skomplikowanych procedur i biurokracji? To właśnie dla takich osób powstał Mobilny Zespół Rekrutacyjny. Headhunterzy z 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej mają wspomóc proces naboru kandydatów do służby w najmłodszym rodzaju sił zbrojnych. Udzielą wszystkich informacji dotyczących wstąpienia w szeregi terytorialsów oraz pomogą osobom zainteresowanym wypełnić wniosek o powołanie do służby.

Wszyscy rekruterzy w WOT, to żołnierze – ochotnicy. Odbyli oni odpowiednie szkolenie, podczas którego poznali wymagania formalno-prawne, jakie powinien spełnić kandydat do służby wojskowej, przepisy z zakresu ochrony danych osobowych oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Ich zadaniem jest wyszukiwanie kandydatów m.in. podczas spotkań z uczniami szkół średnich lub członkami organizacji proobronnych. Z osobami zainteresowanymi umawiają się na spotkanie, a następnie pomagają wypełnić odpowiednie dokumenty o powołanie do wojska. Kandydaci dostarczają do rekruterów kopie materiałów poświadczających zdobyte uprawnienia i wykształcenie. Następnie zebrany komplet dokumentów przekazywany jest do właściwych terytorialnie wojskowych komend uzupełnień.

Sam do WOT wstąpiłem za namową znajomych. Duży wpływ na moją decyzję, miał fakt, że można bezproblemowo łączyć służbę wojskową z życiem prywatnym i pracą zawodową. Będąc rekruterem mam możliwość zapoznać przyszłych żołnierzy z warunkami służby i ułatwić im proces wstąpienia do wojska. To duża wygoda, kiedy nie trzeba szukać informacji na własną rękę, tylko można telefonicznie umówić się z żołnierzem, który przyjedzie, odpowie na wszystkie pytania i rozwieje ewentualne wątpliwości. Szkoda, że ja nie miałem możliwości skorzystania z pomocy żołnierzy z MZR kiedy wstępowałem do WOT. – podsumowuje szer. Marcin Mrówka jeden z headhunterów.

Jeśli ktoś w tej chwili myśli o wstąpieniu w szeregi wielkopolskich terytorialsów, to najlepiej już teraz skontaktować się z rekuterami. Kolejne szkolenie podstawowe rozpacznie się w Lesznie od 2 października. Wszystkich niezbędne informacje uzyskać można pod numerami telefonów:

MOBILNY ZESPÓŁ REKURUTACYJNY 12WBOT:

- szer. Marcin MRÓWKA tel. 796 700 883

- szer. Anna SZYMANIAK tel. 603 727 229

- szer. Patryk KRAJEWSKI tel. 669 411 620

Tekst: kpt. Marcin Misiak/12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej