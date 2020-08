Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią”

Już dziś rozpoczyna się ósma edycja Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią”, którego najistotniejszą częścią jest konkurs filmów dokumentalnych, reportaży filmowych i filmów animowanych o tematyce historycznej.



Przez 3 dni festiwalowe – od 20 do 22 sierpnia 2020 - widzowie obejrzą 14 najnowszych produkcji dokumentalnych, które powalczą o statuetkę „Zamość Perła Renesansu”, nagrody finansowe oraz Nagrodę Publiczności. Konkursowym projekcjom filmowym towarzyszyć będą spotkania z twórcami. Filmy oceni jury w składzie: Paweł Woldan, Stanisław Królak, Leszek Wiśniewski.



Gościem specjalnym 8. „Spotkań z historią” będzie Maria Dłużewska - reżyserka, scenarzystka, aktorka, dziennikarka, laureatka wielu nagród filmowych i odznaczeń państwowych. W ramach festiwalu odbędzie się master class z udziałem dokumentalistki, która zaprezentuje swój filmowy warsztat pracy oraz ubiegłoroczną produkcję „Zorza II nad Gdańskiem”.





W finale – 22 sierpnia 2020 – gala festiwalowa, rozdanie nagród oraz koncert Łukasza Jemioły. Wydarzeniom kinowym 8. Zamojskiego Festiwalu Filmowego towarzyszyć będą: wystawy muzealne i fotograficzne, koncert, Przegląd Muzyki Wojskowej i Patriotycznej oraz pokazy historyczne.



Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią” to ważne i jedyne w Polsce wydarzenie prezentujące najnowsze produkcje dokumentalne. Biorą w nim udział wybitni przedstawiciele świata filmu - z kraju i z zagranicy. "Spotkania z historią" to wydarzenie, które pozytywnie wpływa na budowanie tożsamości narodowej, skłania do poszukiwania prawdy historycznej, stwarza przestrzeń dialogu i dyskusji oraz umożliwia wspólne wskrzeszanie pamięci o momentach ważnych w dziejach Polski. W konkursie rywalizują twórcy, których dokonania już dziś wyznaczają nowe kierunki dokumentu historycznego.



Organizatorami 8. Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią” są: Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu, Miasto Zamość, Centrum Kultury i Historii Telewizji Polskiej S.A.



Szczegółowe informacje: zamoscfilmfestival.pl

„Polska Zbrojna.Historia" objęła festiwal patronatem medialnym.