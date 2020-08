Terytorialsi ramię w ramię z Caritas

Podpisana dzisiaj umowa tylko sformalizowała to, co robimy. Można powiedzieć, że WOT były operatorem logistycznym pomocy niesionej przez Caritas. Do tej pory nie byliśmy świadomi skali tej pomocy; w pełni uświadomiły nam ją nasze wspólne działania podejmowane w odpowiedzi na pandemię - powiedział gen. dyw. Wiesław Kukuła po podpisaniu porozumienia pomiędzy WOT i CARITAS.

REKLAMA

Osnową umowy są doświadczenia ze współpracy w zakresie udzielania pomocy potrzebującym podczas epidemiologicznego kryzysu od marca br., które to działnia dla WOT realizowane były w ramach operacji "Odporna Wiosna" i "Trwała Odporność", a dla Caritas w ramach akcji #PomocDlaSeniora. Wsparcie WOT było nieocenione. Terytorialsi pomagali w dystrybucji żywności, jej rozpakowywaniu oraz organizacji transportu. – Ta współpraca wypadła bardzo dobrze, wręcz modelowo, dlatego chcemy ją kontynuować. Dzięki żołnierzom WOT mogliśmy szybko docierać z pomocą do potrzebujących w czasie, kiedy musieliśmy zreorganizować pracę wolontariuszy Caritas ze względu na panujące obostrzenia epidemiologiczne – podkreślił po podpisaniu umowy ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Wspólne działanie w trudnym okresie pandemii pozytywnie ocenia także dowództwo WOT. Podczas operacji „Odporna wiosna” żołnierze WOT przetransportowali blisko 3,5 tys. ton towarów (głównie żywności) do magazynów Caritas w wielu rejonach Polski. Łącznie zrealizowali ponad pół tysiąca transportów, co przełożyło się na dystrybucję ponad 186 tys. paczek, dostarczonych bezpośrednio do potrzebujących.

– Podpisana dzisiaj umowa tylko sformalizowała to, co robimy. Można powiedzieć, że WOT były operatorem logistycznym pomocy niesionej przez Caritas. Do tej pory nie byliśmy świadomi skali tej pomocy; w pełni uświadomiły nam ją nasze wspólne działania podejmowane w odpowiedzi na pandemię. Warto podkreślić wielki zasięg akcji pomocowych i potężny wysiłek, który towarzyszy ich realizacji. Jestem pełen głębokiego szacunku i wdzięczności dla ks. dyrektora Caritas Polska, pracownikom Caritas, darczyńców i żołnierzy, którzy byli zaangażowani w tę pomoc – powiedział gen. dyw. Wiesław Kukuła, reprezentujący Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej.

Symbolicznym przypieczętowaniem nawiązania szerokiej współpracy było wręczenie ks. Iżyckiemu przez gen. Kukułę ryngrafu z symbolami WOT. Dyrektor Caritas Polska przekazał natomiast przedstawicielowi WOT medal In Servire Caritate, przyznawany za szczególne zasługi dla Caritas.

Źródło: Materiał na podstawie informacji biura prasowego CARITAS/ DWOT