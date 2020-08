Ćwiartka „Projektu Wojownik”

Dwudziesta piąta edycja „Projektu Wojownik” , zajęć, podczas których weterani trenują sztuki walki pod okiem mistrzów, odbyła się w 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej . Jednak zanim misjonarze weszli na matę, odbyło się uroczyste rozpoczęcie zajęć. Na maszt została wciągnięta flaga Polski, a żołnierze odśpiewali hymn. Uczestników zajęć do walki zagrzewał Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski oraz gen. dyw. Krzysztof Radomski, dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej. Oficer podkreślił, że sztuki walki to dyscyplina sportu, która jest szczególnie ważna dla żołnierzy. – Jestem przekonany, że wysiłek, jaki włożycie w realizację tego treningu da wam poczucie satysfakcji – mówił generał.

Następnie żołnierze uczestniczyli w spotkaniu z fizjoterapeutą, a także wysłuchali wykładu na temat suplementacji w diecie osób uprawiających sport. A potem… potem to już pot lał się strumieniami. O to, aby tak było zadbał Roman Szymański, zawodnik federacji FEN i KSW, a także multimedalista zawodów bokserskich i graplingowych, a także posiadacz czarnego pasa w brazylijskim jiu-jitsu. To właśnie on poprowadził zajęcia dla misjonarzy.

Wyzwanie rzucone przez mistrzowskiego zawodnika, podjęło 40 osób. Wśród nich był st. chor. szt. Wiesław Komoszewski, weteran misji w Syrii, Bośni i Hercegowinie, a także miłośnik sztuk walki. Żołnierz uczestniczył w kilkunastu edycjach „Projektu Wojownik”. – Dla nas, weteranów, to okazja aby się spotkać – przyznał weteran. – Zresztą rzadko się zdarza okazja, by trenować pod okiem mistrzów. A możliwość nauki od najlepszych jest bezcennym doświadczeniem i ciekawą odmianą od rutynowych, codziennych treningów – podkreślił.

Na macie stawił się także płk Szczepan Głuszczak, pomysłodawca „Projektu Wojownik”. – Roman Szczepański nas nie oszczędzał. Zaprezentował różne techniki, ale nie zabrakło także zadań wytrzymałościowych i lekkich sparingów, także każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Najważniejsze, że na koniec uśmiechy nie schodziły z twarzy, a o to przecież chodzi – zaznaczył.

Drugi dzień zajęć żołnierze rozpoczęli od biegu pod okiem st. chor. sztab. Arkadiusza Kasperskiego, jednego z najlepszych biegaczy 16 Dywizji. Potem stawili się na zajęciach z jogi. Kolejnym punktem programu był trening walki w parterze i boksu, który poprowadził Szymon Bońkowski, posiadacz czarnego pasa judo, BJJ i ju-jitsu, a także trener MMA.

Organizatorem zajęć, jakie odbywają się w ramach „Projektu Wojownik” jest Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa i Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Treningi odbywają się raz w miesiącu, za każdym razem pod okiem innego trenera i w innej jednostce, tak aby mogło wziąć w nich udział jak najwięcej weteranów. Organizatorzy zapraszają do udziału w zajęciach także rodziny poległych żołnierzy, a także podchorążych, wojskowych instruktorów WF-u czy zawodników sztuk walki. Wszystkie informacje dotyczące terminów i miejsc spotkań są publikowane na facebookowej stronie „Projektu”. Każdy kto chciałby wziąć udział w zajęciach powinien wcześniej zgłosić się do organizatorów. Można to zrobić za pośrednictwem strony na facebooku lub wysyłając mail na adres s.gluszczak@ron.mil.