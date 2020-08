Polska i USA zacieśniają współpracę obronną

W uroczystości wziął udział Andrzej Duda, zwierzchnik sił zbrojnych, który podkreślał, że spotkanie jest bardzo istotne z powodów symbolicznych i praktycznych. Wymiar symboliczny wiążę się z faktem, iż sekretarz stanu USA przyjechał do Polski w dniu, w którym obchodzimy 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego. – W tamtych dniach, latem 1920 roku, w polskiej armii służyli także amerykańscy piloci 7 Eskadry Myśliwskiej , którzy wspierali obronę Rzeczypospolitej przed bolszewikami – mówił. Natomiast wymiar praktyczny dotyczy zawartej dziś umowy. – To porozumienie o wzmocnionej współpracy obronnej pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi przenosi nas w kolejny, jeszcze bardziej wzmocniony etap współpracy militarnej – zaznaczył.

Jeszcze ściślejsza współpraca Polski i Stanów Zjednoczonych – to efekt umowy jaką podpisali dziś Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej i Michael Pompeo, sekretarz stanu USA. Dzięki temu w Polsce będzie stacjonowało więcej amerykańskich żołnierzy, a w razie zagrożenia do naszego kraju może zostać przerzuconych kolejne 20 tysięcy wojskowych sojuszniczej armii.

REKLAMA

Prezydent przypomniał, że podpisanie porozumienia poprzedziło podpisanie dwóch deklaracji – w czerwcu i wrześniu ubiegłego roku – o współpracy między prezydentami obu państw. – Dotyczyły one właśnie współpracy obronnej, a to dzisiejsze porozumienie oznacza ich praktyczną realizację – powiedział. – Jego efektem będzie nie tylko zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy, więcej infrastruktury Stanów Zjednoczonych w naszym kraju, ale także będzie wzmocniona gwarancja, że nasi żołnierze w przypadku każdego niebezpieczeństwa, czy to grożącego Polsce czy Stanom Zjednoczonym, będą stali ramię w ramię – zaznaczył.

Andrzej Duda powiedział także, że podpisana dziś umowa oznacza wymierne wzmocnienie polskiego bezpieczeństwa, ale że może się przełożyć także na inne aspekty polsko-amerykańskiej współpracy, między innymi gospodarcze, które mogą przynieść korzyści obu narodom. – Więcej bezpieczeństwa, oznacza więcej pewności inwestowania i rozwijania się gospodarczo – mówił. Przypomniał, że współpraca między USA i Polską, zarówno wojskowa, jak i gospodarcza w ciągu ostatnich pięciu lat bardzo się rozwinęła. Wprowadzono między innymi ruch bezwizowy dla Polaków podróżujących do Stanów Zjednoczonych, wzmocniono także współpracę w dziedzinie energetyki. – Z tej współpracy korzystamy nie tylko my, ale niesiemy też bezpieczeństwo naszej części Europy. Oznacza to więcej bezpieczeństwa dla krajów bałtyckich i wszystkich naszych sąsiadów, a w ujęciu energetycznym będzie to oznaczało więcej bezpieczeństwa w naszym regionie, także dla Ukrainy – podkreślił zwierzchnik sił zbrojnych.

Podpisana przez Michaela Pompeo i ministra Błaszczaka umowa zakłada utworzenie w Polsce Wysuniętego Dowództwa V Korpusu Sił Lądowych USA. Będzie ono odpowiadać za dowodzenie Siłami Zbrojnymi USA stacjonującymi na wschodniej flance NATO. Jednostka ma rozpocząć swoje funkcjonowanie w październiku 2020 roku. Poza tym ustalono, że:

● Poznań będzie siedzibą Wysuniętego Dowództwa Dywizyjnego oraz grupy wsparcia na teatrze Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych;

● Drawsko Pomorskie będzie siedzibą Centrum Szkolenia Bojowego do wspólnego wykorzystania przez wojska obu krajów;

● we Wrocławiu-Strachowicach powstanie baza lotnicza załadunkowo-rozładunkowa Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych;

● w Łasku swoją siedzibę będzie miała eskadra zdalnie sterowanych statków powietrznych Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych;

● w Powidzu znajdzie się siedziba lotniczej brygady bojowej, batalionu bojowego wsparcia logistycznego oraz obiektu sił specjalnych;

● w Lublińcu zlokalizowana zostanie siedziba kolejnego obiektu sił specjalnych;

● w Żaganiu/Świętoszowie siedziba pancernej brygadowej grupy bojowej.

W Polsce mają się także odbywać większe niż dotychczas ćwiczenia wojskowe US Army, a w razie konieczności może także zostać zwiększona liczba stacjonujących w naszym kraju amerykańskich żołnierzy. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, w razie zagrożenia Stany Zjednoczone mogą natychmiastowo przerzucić do naszego kraju nawet 20 tysięcy wojskowych. Miejsce stacjonowania sojuszniczych wojsk, a także infrastruktura, z której będą korzystać, zostaną wskazane przez Polskę, a przedstawiciele rodzimych służb będą mieli stały dostęp do użytkowanych przez Amerykanów obiektów. Koszt pobytu żołnierzy, czyli ich zakwaterowania, wyżywienia, zapewniania część miejsc magazynowania sprzętu i paliwa poniesie Polska. Resort szacuje, że rocznie na ten cel będzie przeznaczonych ok. 500 mln zł.

Porozumienie określa także, że USA będą sprawowały jurysdykcję karną wobec amerykańskich żołnierzy w przypadku zaniechań popełnionych przez nich w ramach obowiązków służbowych, natomiast w każdym innym przypadku, wojskowi będą podlegali polskiemu prawu. W umowie znalazł się także zapis, zgodnie z którym, w przypadku prowadzenia postępowania przed sądem Stanów Zjednoczonych, polscy obywatele mają być traktowani w taki sam sposób jak amerykańscy.

– Podpisana dziś umowa to ukoronowanie naszych wspólnych wysiłków i zakończenie najważniejszego etapu związanego ze wzmocnieniem obecności Sił Zbrojnych USA w Polsce – powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową Mariusz Błaszczak. – Mam poczucie dobrze wykonanego obowiązku, bo zwiększona obecność żołnierzy USA w naszym kraju w połączeniu ze zrównoważoną i konsekwentną modernizacją sił zbrojnych i stałym zwiększaniem liczebności armii składają się na kompleksowy system, który zapewnia nam bezpieczeństwo – podkreślił.