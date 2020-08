Muzeum Józefa Piłsudskiego czeka na gości

W Sulejówku zainaugurowało działalność Muzeum Józefa Piłsudskiego. Termin nie jest przypadkowy – jutro świętujemy setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Pierwszymi gośćmi muzeum była para prezydencka. – Wierzę, że to miejsce stanie się jednym z żelaznych punktów wycieczek, gdzie młodzież będzie się dowiadywała, co to znaczy kochać ojczyznę – powiedział prezydent Andrzej Duda.

– Stoimy obok wspaniałego obiektu, który będzie cieszył Polaków, a przede wszystkim będzie nauczał młodzież wspaniałej historii czynu niepodległościowego, w której nikt nie zapisał się tak mocno jak Marszałek Józef Piłsudski – mówił prezydent podczas dzisiejszej uroczystości. Przypomniał, że teren, na którym znajduje się muzeum, zgodnie z ówczesną modą kupiła żona marszałka, aby rodzina mogła spędzać czas w przyjemniejszych warunkach niż wielkomiejskie. Natomiast sam dom Piłsudskich został ufundowany przez żołnierzy, którzy z własnej inicjatywy przekazywali datki na jego budowę. – Marszałek tu odpoczywał, pisał, tutaj snuł plany wolnej, niepodległej suwerennej ojczyzny, którą osobiście wywalczył – podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent przypomniał także o największych zasługach Józefa Piłsudskiego. Mówił, że to dzięki niemu Polska po 123, a w przypadku niektórych części kraju po 146 latach, wróciła na mapę Europy, zaznaczył także, że to marszałek jest ojcem sukcesu Bitwy Warszawskiej. – Nikt nie ma wątpliwości, że naczelnik państwa miał największy udział w przygotowaniu planu decydującego kontrnatarcia, które doprowadziło do przełamania frontu i niespodziewanego dla bolszewików zwrotu w wojnie 1920 roku – mówił zwierzchnik sił zbrojnych. – Odniósł wielkie zwycięstwo, ostatecznie uformował i umocnił granice II Rzeczypospolitej – dodał prezydent.

Andrzej Duda mówił także, że otwarte dziś muzeum ma być miejscem dyskusji o trudnych czasach II Rzeczypospolitej, a także miejscem edukacji. – Ale nie tylko edukacji historycznej, ale przede wszystkim patriotycznej. Wierzę, że stanie się ono jednym z żelaznych punktów wycieczek, gdzie młodzież będzie się dowiadywała, co to znaczy kochać ojczyznę – powiedział. Prezydent poinformował także, że podpisał rozporządzenie, dzięki któremu dworek „Milusin” – obecnie część kompleksu muzealnego – a także okalające go obiekty i parki zostały wpisane na listę Pomników Historii Rzeczypospolitej. – Mam nadzieję, że ten akt i decyzja przyczynią się do jeszcze lepszej ochrony tego miejsca i umożliwią upamiętnienie wielkich dokonań Marszałka Józefa Piłsudskiego, które są nie do przecenienia – podkreślił.

Natomiast Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego przypomniał, że idea powstania muzeum w Sulejówku narodziła się kilkadziesiąt lat temu. – Budowa siedziby muzeum rozpoczęła się na dobre w 2016 roku, kiedy położyliśmy kamień węgielny, by zakończyć się w stulecie rocznicy Bitwy Warszawskiej, fundamentalnej nie tylko dla państwa polskiego, ale także decydującej o losach Europy – powiedział. – Oddając to muzeum narodowi polskiemu, choć częściowo spłacamy dług wdzięczności i oddajemy hołd człowiekowi, który tak wiele uczynił dla niepodległości naszej ojczyzny – dodał minister kultury.

Podczas uroczystości głos zabrał także Krzysztof Jaraczewski, wnuk marszałka i prezes Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego. Przypomniał, że Sulejówek to przede wszystkim dom rodzinny Piłsudskich. – Tu zawsze panowały szczerość, szacunek i gościnność. Te wszystkie elementy wytwarzają nastrój do dialogu, a to zobowiązuje – zaznaczył.

Muzeum w Sulejówku powstało dzięki współpracy Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Fundacja udostępniła grunty i pamiątki po marszałku, a rząd zapewnił środki finansowe na powołanie placówki.

Gmach muzeum ma powierzchnię 5 tys. m kw. Tworzą go dwie połączone ze sobą bryły o wysokości 12 metrów – twórcom muzeum zależało, aby zbyt wysoki budynek nie zaburzył przestrzeni architektonicznej Sulejówka – w których znajduje się miejsce wystaw czasowych, sale konferencyjne i restauracja. Natomiast centralną część wystawienniczą ulokowano w podziemiach.

W weekend 15 i 16 sierpnia odbędą się w Muzeum dni otwarte, natomiast regularną działalność placówka rozpocznie 11 listopada.