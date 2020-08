Święto Wojska Polskiego w DGRSZ

13 sierpnia na placu apelowym Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego. W tym roku mają one szczególny charakter, w związku z przypadającą 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej. Jest to okazja do przypomnienia heroicznych czynów polskich żołnierzy walczących o wolność i suwerenność Ojczyzny.

Dowódca generalny RSZ generał Jarosław Mika w swoim przemówieniu wyraził podziękowania „za wysiłek i trud, w wykonywaniu codziennych obowiązków i szeregu ważnych przedsięwzięć. Święto 15 sierpnia jest Świętem szczególnym, to czas podsumowań, czas składania życzeń ale również czas prezentowania dorobku wojskowego. Patrząc po kartach historii, jesteśmy dumni z naszej historii. Wydarzenia Bitwy Warszawskiej – wojna polsko-bolszewicka, świadczą o tym, że duch żołnierza, jego honor, walka, dążenie do wykonania zadania zawsze nam towarzyszą. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim żołnierzom, którzy codziennie wkładają swój trud w utrzymanie pokoju, stabilizacji na świecie, wykonujących zadania poza granicami kraju oraz składam serdecznie podziękowania Waszym rodzinom, bo to one wspierają nas na co dzień i przyjmują na siebie szereg spraw co pozwala nam wykonywać nasze zadania.”

Życzenia żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej złożył dziś także minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w swoim liście podkreślając, że "(…) dzięki Wam Polacy mogą czuć się bezpiecznie. W dniu Waszego święta przyjmijcie wyrazy wdzięczności za wysiłek oraz poświęcenie, jakie wkładacie w pełnienie służby, a także najlepsze życzenia pomyślności i satysfakcji. Nie bez przyczyny Wojsko Polskie cieszy się Bardzo wysokim zaufaniem – dumę z naszych żołnierzy podziela wielu Polaków!”.