Ważne jest, żeby wiedza o wielkiej Wiktorii była jak najbardziej powszechna

Nie ma świata bez zagrożeń, ale nasi przodkowie dali świadectwo -bardzo mocne, wyraźne świadectwo, że możemy oprzeć się zagrożeniom. Nawet jeśli przeciwnik dysponuje dużo liczniejszą armią, nawet, gdy przeciwnik jest zdeterminowany, żeby zaatakować, żeby zniszczyć. Naród polski potrafi stanąć na wysokości zadania - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas uroczystości w siedzibie Poczty Polskiej.

W czwartek, szef MON uczestniczył w ceremonii odsłonięcia znaczka pocztowego emisji „100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.”. - To świetna inicjatywa. Cenna inicjatywa, żeby wydać znaczki upamiętniające Bitwę Warszawską. Pokazujące chwałę oręża polskiego – mówił podczas premiery znaczka minister. - Nasi przodkowie uchronili naszą niepodległość, naszą ojczyznę. Zatrzymali bolszewicką nawałę. To zwycięstwo dało także wolność całej Europie, gdyż nie ulega wątpliwości, że rewolucja komunistyczna rozlałaby się na Zachodzie. Wówczas historia znacznie inaczej by się potoczyła – zaznaczył szef MON.

Minister przypomniał, że nawała bolszewicka była wielkim zagrożeniem dla naszej tożsamości narodowej, ale – jak zaznaczył - nasi przodkowie stanęli do boju. Wtedy kiedy ojczyzna wzywała - dodał.