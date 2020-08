Każdego dnia stajecie na wysokości zadania

Panie i Panowie Oficerowie, Podoficerowie, Żołnierze i Pracownicy Wojska!

Polskie zwycięstwo w zbrojnym starciu 1920 roku – nazwane później Cudem nad Wisłą – wpłynęło na losy nie tylko naszej Ojczyzny, lecz także całej Europy i świata. Być może polscy żołnierze, pokonując bolszewików na przedpolach Warszawy, nie wiedzieli, że zdecydują o niepodległości Rzeczypospolitej, ale z pewnością ten cel przyświecał ich heroicznej walce. To ją wspominamy co roku 15 sierpnia podczas Święta Wojska Polskiego i to ona była inspiracją do działania dla kolejnych pokoleń.

W tym roku nam wszystkim przyszło zmierzyć się z niespodziewanym zagrożeniem, którego skutki społeczne i gospodarcze będą odczuwane jeszcze przez długi czas. Niezwykle cenię i podziwiam Wasze zaangażowanie w walkę z wirusem. To globalny test kompetencji dla nas wszystkich. Każdego dnia stajecie na wysokości zadania, pomagając potrzebującym, ryzykując własne zdrowie i życie. Ale taka właśnie jest rola żołnierza.

W dniu Święta Wojska Polskiego dziękuję żołnierzom służącym we wszystkich rodzajach sił zbrojnych za profesjonalną, pełną trudów i poświęcenia służbę, a także rodzinom i bliskim, których wsparcie trudno przecenić. Dziękuję zarówno tym, którzy pełnią obowiązki w kraju, jak i tym służącym poza jego granicami, zwłaszcza w polskich kontyngentach wojskowych.

Swoje myśli kieruję również do weteranów, którzy nie wahali się podejmować zadań z dala od domów. Bez wątpienia swoją postawą zasługują na ogromny szacunek, wsparcie i społeczną uwagę. Wiem, że honor i patriotyzm to dla Was nie tylko słowa, ale wartości, którymi kierujecie się każdego dnia Waszej służby dla dobra Ojczyzny. Jestem przekonany, że bez Waszego wysiłku tworzenie nowoczesnej armii dla nas i przyszłych pokoleń byłoby niemożliwe.

Życzę wszystkim Państwu satysfakcji ze służby w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ciekawych wyzwań, które staną się źródłem siły i motywacji.