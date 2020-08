Świętuj z żołnierzami

Już w sobotę Święto Wojska Polskiego! Wprawdzie pandemia COVID-19 uniemożliwiła organizację wielkiej defilady w centrum stolicy, jednak nie oznacza to, że żołnierze nie uczczą tego dnia. W całym kraju odbędą się uroczyste apele, wystawy sprzętu wojskowego i powietrzne defilady. Hasło obchodów to „Bitwa Warszawska 1920 - polskie zwycięstwo dla wolności Europy”.

Centralne obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczną się w sobotę o godzinie 12. Na plac Piłsudskiego w Warszawie przyjadą m.in. prezydent Andrzej Duda, zwierzchnik sił zbrojnych; Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, a także najważniejsi dowódcy Wojska Polskiego i nowo mianowani generałowie. Punktem kulminacyjnym będzie uroczysta odprawa wart, w której weźmie udział około 650 żołnierzy reprezentujących wszystkie rodzaje sił zbrojnych. O oprawę muzyczną wydarzenia zadba orkiestra wojskowa. Podczas uroczystości zostaną oddane salwy armatnie, odbędzie się także defilada pododdziałów.

Święto Wojska Polskiego będzie okazją do zobaczenia z bliska wojskowego sprzętu. Niedaleko pl. Piłsudskiego, obok siedziby Dowództwa Garnizonu Warszawa, zostaną zaprezentowane m.in. czołgi Leopard 2A5 i 2A4, zmodyfikowany T-72, samobieżne armatohaubice Krab i moździerz Rak, wyrzutnia Langusta czy przeciwlotniczy zestaw rakietowy Poprad. Warszawiacy i turyści będą mogli obejrzeć także uzbrojenie przebywających w Polsce sojuszniczych armii. Prosto z Mazur, gdzie stacjonuje Batalionowa Grupa Bojowa NATO oraz z Drawska Pomorskiego, przyjadą amerykańskie czołgi Abrams i wozy bojowe Bradley, brytyjski wóz rozpoznawczy Jackal, chorwacka wyrzutnia rakiet M92 Volcano i rumuński zestaw przeciwlotniczy Oerlikon. – W sumie żołnierze wystawią w centrum Warszawy około 40 jednostek sprzętu wojskowego oraz kilka stanowisk promocyjnych. Będzie można je oglądać w sobotę w godzinach 11 do 19 i w niedzielę od 11 do 18 – mówi płk Andrzej Kupis z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. – Z powodu epidemii jesteśmy zmuszeni wprowadzić dodatkowe środki ostrożności. Tym razem nie będzie możliwości wejścia do pojazdów. Prosimy także, aby osoby odwiedzające wystawę miały ze sobą maseczki – dodaje.