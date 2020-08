Jestem dumny z Waszego zaangażowania i poświęcenia

Tegoroczne Święto Wojska Polskiego przypada w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. To w hołdzie ludziom, którzy odnieśli to wspaniałe zwycięstwo, tego dnia z dumą demonstrujemy swój potencjał oraz siłę więzi łączących nas ze społeczeństwem. Ten dzień planowaliśmy uświetnić zakończeniem certyfikacji bojowej pierwszych kompanii lekkiej piechoty. Zamiast egzaminu przed komisją na poligonie przyszło nam jednak zdać inny egzamin, i to całością formacji. Od początku marca tego roku niestrudzenie prowadzimy działania przeciwkryzysowe w ramach operacji „Odporna wiosna” i „Trwała odporność”.

Jestem dumny z Waszego zaangażowania i poświęcenia. Życzę Wam, by służba wojskowa była dla Was źródłem wielkiej satysfakcji i spełnienia. By Waszym udziałem były wyłącznie zwycięstwa! Wyrazy pamięci kieruję do Kombatantów, naszych poprzedników z Armii Krajowej i powojennych organizacji niepodległościowych. Zapewniamy, że jesteśmy zawsze gotowi, zawsze blisko.