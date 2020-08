Oddajmy hołd bohaterom!

Święto Wojska Polskiego jest dla nas szczególnym wydarzeniem. 15 sierpnia spoglądamy wstecz, by oddać hołd wielu pokoleniom żołnierzy, którzy dzielnie walczyli o wolną i suwerenną Polskę. Przypominamy bohaterów wojny polsko-bolszewickiej, którzy odnosząc zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, odmienili losy Europy i obronili to co najważniejsze – naszą niepodległość.

Z okazji 100. rocznicy Cudu nad Wisłą i Święta Wojska Polskiego życzę wszystkim żołnierzom i pracownikom resortu obrony, w tym Żandarmerii Wojskowej, by trudom codziennej służby zawsze towarzyszyły satysfakcja z dobrze wykonanych zadań, uznanie przełożonych i szacunek bliskich. Życzę służby pełnej wyzwań i sukcesów. Służby, po której zawsze bezpieczni i zdrowi powrócicie do swoich domów.