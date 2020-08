Bon turystyczny także w wojsku

Bon jest jednorazowy i wynosi 500 zł na dziecko do 18 roku życia (dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością to 1000 zł). Można nim zapłacić za nocleg w hotelu, ale też za imprezy turystyczne, w tym kolonie i obozy dla najmłodszych. Warunek jest jeden – wybrany ośrodek musi być zarejestrowany na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i wpisany na listę przez Polską Organizację Turystyczną. Katalog bazy turystycznej jest dostępny na stronie https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow .

Ośrodki wypoczynkowe AMW Rewita dołączyły do listy miejsc, w których można zapłacić Polskim Bonem Turystycznym. Z oferty mogą skorzystać nie tylko żołnierze i ich rodziny, ale każdy zainteresowany. Do wyboru jest dwanaście obiektów położonych w najbardziej atrakcyjnych miejscach nad morzem, jeziorami czy w górach. Wyjechać można do Sopotu, Waplewa lub Zakopanego.

REKLAMA

Lista miejsc jest cały czas uaktualniana, a do listy ośrodków sukcesywnie dołączają kolejne. Od kilku dni bonem można płacić także we wszystkich ośrodkach spółki Agencji Mienia Wojskowego Rewita. – Z bonu turystycznego w naszych ośrodkach mogą skorzystać zarówno rodziny wojskowe, jak również klienci komercyjni. W zależności od preferencji, z naszej oferty można korzystać niezależnie od pory roku. Gościom oferujemy w sumie 4553 miejsc noclegowych w całej Polsce – mówi Małgorzata Weber, rzeczniczka prasowa AMW.

Gdzie na wypoczynek

W ofercie AMW Rewita każdy znajdzie coś dla siebie. Do wyboru jest bowiem 12 obiektów wypoczynkowych położonych nad jeziorem, morzem i w górach. Wszystkie są położone na rozległych, zielonych terenach rekreacyjnych i oferują atrakcyjne możliwości spędzania wolnego czasu.

W obiekcie położonym przy nadmorskiej Promenadzie Gwiazd w Międzyzdrojach na gości czeka piaszczysta plaża z wybrzeżem klifowym, grota solna oraz bogata oferta zabiegów leczniczych. W Rogowie nad Bałtykiem do dyspozycji wczasowiczów, poza strzeżonym kąpieliskiem, są wielofunkcyjne boiska, siłownie plenerowe, korty tenisowe, place zabaw dla dzieci i wypożyczalnie rowerów. Podobnie jest w trzech innych ośrodkach położonych nad Morzem Bałtyckim – w Sopocie, Juracie i Mielnie.

Amatorzy wypoczynku nad jeziorem mają do wyboru trzy miejsca. W Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim (woj. kujawsko- pomorskie) swoje miejsce odnajdą osoby uprawiające turystykę wodną, pieszą i rowerową, a także wędkarze i grzybiarze. Ośrodek w Waplewie nad jeziorem Maróz dysponuje boiskami, parkiem linowym, strzelnicą broni pneumatycznej, centrum odnowy biologicznej, sauną, kortami tenisowymi oraz wypożyczalniami sprzętu wodnego, sportowego i rowerów. Rynia położona nad Zalewem Zegrzyńskim będzie z kolei doskonałym miejscem dla lubiących aktywnie spędzać wolny czas, w tym pasjonatów sportów wodnych. Goście mają zapewniony bezpośredni dostęp do jeziora, kąpieliska i plaży, mogą też korzystać z portu ze sprzętem wodnym.

Zainteresowani wypoczynkiem w południowej części Polski mogą wybrać się do ośrodka nad Zalewem Solińskim w samym sercu Bieszczad. Goście mogą tu korzystać z krytego basenu, sali gimnastycznej, boisk sportowych oraz przystani i wypożyczalni sprzętu wodnego. Nieco inne atrakcje czekają tych, którzy odwiedzą Zamek Czocha w Suchej (woj. dolnośląskie). Oferta przewiduje nocne zwiedzanie zamku, sal tortur i gabinetu osobliwości, pokazy walk rycerskich, zjazdy na linie z wieży zamkowej oraz terenowe gry fabularyzowane. Dużo atrakcji czeka też w ośrodku Kościelisko położonym w ścisłym centrum Zakopanego.

Bon turystyczny- na jakich zasadach

Osoby, które chcą skorzystać z bonu, muszą go aktywować na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Można to zrobić np. poprzez profil zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny oraz za pomocą niektórych systemów bankowości internetowej. – Gdy już to zrobimy, wszystko sprowadza się do podania w recepcji kodu, który otrzymaliśmy na platformie ZUS. Pierwsze płatności w naszych ośrodkach zostały już zrealizowane – mówi Małgorzata Weber.

Polski Bon Turystyczny jest ważny do końca marca 2022 r.

AMW Rewita sp. z o.o.(dawniej Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o.) została utworzona w 2011 roku przez Wojskową Agencję Mieszkaniową (obecnie Agencję Mienia Wojskowego). Przedmiotem działalności spółki jest zarządzanie ośrodkami wypoczynkowymi zlokalizowanymi w całej Polsce. Spółka jest członkiem Polskiej Izby Turystyki – największej organizacji przemysłu turystycznego.

Wszelkie niezbędne informacje na temat Polskiego Bonu Turystycznego można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj/bonturystyczny. Szczegóły można też uzyskać dzwoniąc pod specjalną infolinię ZUS (tel. 22 1122111) lub pisząc na emaila bon@zus.pl