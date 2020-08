25-lecie 10 Brygady Kawalerii Pancernej

O godz. 10:00 rozpoczął się uroczysty apel poprzedzony wprowadzeniem wojskowej asysty honorowej na plac apelowy. Po przyjęciu meldunku, przeglądzie pododdziałów, została powieszona flaga państwowa na maszt przy dźwiękach hymnu państwowego. Po przemówieniu dowódcy zostało odczytane postanowienie Prezydenta RP o nadaniu medali, które zostały wręczone odznaczonym żołnierzom. Kolejno zostały odczytane rozkazy o mianowaniach na wyższe stopnie wojskowe.

Dowódca pancernej brygady wręczył akty mianowania żołnierzom awansowanym na kolejne stopnie wojskowe. Następnie przedstawiono uchwałę Kapituły Odznaki Pamiątkowej 10 BKPanc i odczytano rozkaz o wyróżnieniach. Powyższe również zostały wręczone Pancerniakom.

Nadszedł również czas na przemówienia okolicznościowe, które zostały wygłoszone przez dowódcę 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. bryg. Dariusza Parylaka oraz dowódcę 10 Brygady Kawalerii Pancernej płk. Rafała Kowalika.

- Szanowni Państwo, jak już wspominałem, bieżący rok ma wyjątkowy charakter dla 10 BKPanc, która powstała po trzech latach od wkroczenia polskich żołnierzy do koszar w Świętoszowie i właśnie dzisiaj przypada 25-rocznica jej funkcjonowania w Siłach Zbrojnych RP. Ten okres to tysiące żołnierzy biorących udział w szkoleniu, zajęciach, strzelaniach i ćwiczeniach, poligonach. To również dziesiątki tysięcy godzin spędzonych na realizacji obowiązków służbowych. To ćwierćwiecze reprezentowania naszej Ojczyzny w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w Kosowie, Bośni i Hercegowinie, Czadzie, Iraku, Afganistanie - zwrócił się do zebranych dowódca 10 Brygady. - W związku z jubileuszem Brygady można porównać i popatrzeć z perspektywy czasu, jak zmieniała się świętoszowska jednostka, ilu żołnierzy miało zaszczyt być częścią pancernej braci, przeżywając „przygodę” z wojskiem właśnie w Świętoszowie.

Święto Brygady jest również czasem do pewnych podsumowań ostatniego roku, tego co się wydarzyło, przedsięwzięć, w których braliśmy udział, spotkań z ludźmi, którzy reprezentują inne grupy bądź nacje. Jak dodał płk Kowalik: Panie i Panowie, święto jednostki wojskowej jest okazją do podsumowania działalności za ostatni rok, który był inny niż zwykle. Zmieniły się zadania do wykonania i wojsko stało znów na granicy bezpieczeństwa zdrowia i życia, walcząc z nieznanym dotąd przeciwnikiem. Nowe, nieznane dotychczas wyzwania związane z realizacją zadań wsparcia funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji potwierdziły przygotowanie żołnierzy do wypełnienia oczekiwań, których brygada do tego czasu nie realizowała. A realizacja była na najwyższym poziomie. Przed nami przyszłość niosąca zmiany i wyzwania. Kolejne grupy żołnierzy rozpoczęły i będą rozpoczynać służbę wojskową, kolejni żołnierze zostali wyznaczeni na stanowiska służbowe, w tym dowódcze. Jesteśmy w trakcie przygotowania kolejnej zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, która jeszcze w tym roku zostanie skierowana do rejonu misji.

Kończąc swoje przemówienie, dowódca 10 BKPanc podziękował żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej za ich wysiłek, służbę i pracę: - Serdecznie dziękuję za każdy dzień, za realizację każdego zadania i działanie ukierunkowane na budowanie zespołu, którym jest „Nasza” brygada. Dziękuję także za rozsądne, przemyślane działanie, którego efektem jest dbałość o bezpieczeństwo własne i naszych podwładnych. Życzę Państwu i Państwa rodzinom, aby kolejny rok przyniósł spełnienie oczekiwań, poczucie satysfakcji, a przede wszystkim radość z realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP.

Po przemówieniach została odegrana Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Uroczystość została zakończona defiladą. Następne Święto 10 Brygady za rok.



Tekst: kpt. Monika Wywiórka