Uroczysta promocja oficerska absolwentów

„Absolwenci opuszczający mury Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Marynarki Wojennej to ludzie kompetentni i skuteczni w działaniu, to wysokiej klasy specjaliści, doskonale przygotowani do umiejętnego wykorzystywania nowoczesnych systemów uzbrojenia i dowodzenia, w które wyposażane jest Wojsko Polskie” – kontynuował gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek. Nawiązał przy tym do obchodzonego w tym roku jubileuszu 100-lecia Bitwy Warszawskiej, wiktorii, która zmieniła losy Polski i świata. „Wasza promocja oficerska w przededniu setnej rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, niech będzie dla Was cenną pamiątką i przyczynkiem do pogłębiania wiedzy i szlifowania talentów. Jestem przekonany, że sprostacie powierzonym Wam obowiązkom i nie zawiedziecie pokładanych w Was nadziei” – podkreślił rektor-komendant WAT.

„Dziś, nawiązując do chlubnych tradycji oręża polskiego – stajecie się rycerzami naszych czasów. To wielki zaszczyt i duma. Jesteście bowiem nadzieją dla Polski. Na Waszych barkach, drodzy oficerowie-inżynierowie, spoczywać będzie odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa i rozwój polskich Sił Zbrojnych” – powiedział podczas uroczystej promocji oficerskiej gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, rektor-komendant WAT. Słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panie/Panów podporucznikami Wojska Polskiego” usłyszało dzisiaj 350 absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej, 224 z nich ukończyło 5‑letnie studia magisterskie, pozostali to absolwenci 6‑miesięcznego szkolenia wojskowego dla podoficerów. Oficerskie szlify otrzymali również absolwenci Studium Oficerskiego Akademii Marynarki Wojennej.

REKLAMA

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda skierował list do nowo promowanych oficerów, który odczytał kmdr por. Jarosław Wypijewski. „Od dziś są Państwo podporucznikami – oficerami Wojska Polskiego (…). Wojskowa Akademia Techniczna i Akademia Marynarki Wojennej szczycą się zasłużoną renomą zarówno w Siłach Zbrojnych, jak i w środowisku naukowym. Absolwenci obu uczelni zasilają Wojsko Polskie i wpierają cywilne struktury państwa swoim bogatym doświadczeniem, rozwijając polską myśl techniczną i wdrażając nowatorskie rozwiązania. Przede wszystkim jednak przyczyniają się do rozwoju polskiej armii, która staje się coraz nowocześniejsza i coraz bardziej profesjonalna” – napisał prezydent. Podkreślił przy tym, że to właśnie od aktywności i kreatywności nowo promowanych oficerów zależeć będzie przyszły potencjał Wojska Polskiego, ale także wizerunek w społeczeństwie, które darzy armię wielkim zaufaniem. „Jestem przekonany, że zachowując godność i etos polskiego żołnierza, zdołają Państwo podtrzymać tę dobrą opinię” – zaznaczył prezydent.

Obecny na uroczystości sekretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz odczytał z kolei list od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. „Rozpoczynacie dziś drogę, która zapewnia życiową stabilizację, ale zarazem gwarantuje rozwój i otwiera nowe zawodowe perspektywy. (…) Posiadacie wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do dalszego efektywnego rozwoju i modernizacji technicznej naszych sił zbrojnych. To od Was – Waszych działań i decyzji – zależeć będzie przyszłość obronności Polski. Tworzycie nową wartość, na którą trzeba będzie patrzeć przez pryzmat wzmacniania kpotencjału Państwa, którego bezpieczeństwo wymaga stałych wysiłków i wyjątkowego zaangażowania. Przypomina nam o tym tegoroczny wyjątkowy jubileusz – stulecia wielkiego zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej. Dziś dołączacie do absolwentów elitarnej uczelni i do oficerów Wojska Polskiego. To osiągnięcie, którego najserdeczniej Wam gratuluję!” – napisał w liście minister Mariusz Błaszczak.

Minister Skurkiewicz, zwracając się do uczestników promocji i gratulując im zdobycia pierwszych oficerskich gwiazdek, podkreślił ogromny wysiłek, jaki włożyli oni podczas pięcioletnich studiów. W sposób szczególny podziękował rektorowi-komendantowi WAT gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Szczurkowi. „Ta dzisiejsza promocja jest Pana ostatnią promocją jako rektora-komendanta Wojskowej Akademii Technicznej. Ale nadal będzie Pan kształcił młode pokolenia oficerów. Szanowni Państwo, Panie i Panowie Oficerowie, to jest wzór do naśladowania oficera Wojska Polskiego. Czerpcie z najlepszych wzorców!” – podkreślił minister Skurkiewicz.

Po odczytaniu postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu na pierwszy stopień oficerski, rozpoczął się akt promocji, którego dokonali: gen. broni pil. dr inż. Tadeusz Mikutel – I zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. dyw. Sławomir Owczarek – inspektor Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz gen. bryg. Karol Molenda – dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Jako pierwszy oficerskie szlify otrzymał prymus ppor. Krzysztof Piasta, absolwent Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT. Za uzyskanie pierwszej lokaty (średnia ocen 4,61) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnił ppor. Piastę honorową bronią białą. Drugą lokatę tegorocznej promocji (średnia 4,59) uzyskał ppor. Rafał Szczepanik, absolwent Wydziału Elektroniki, za co otrzymał nagrodę rzeczową od Ministra Obrony Narodowej. Z kolei ppor. Szymona Borejza, absolwent Wydziału Nowych Technologii i Chemii, za uzyskanie trzeciej lokaty otrzymał nagrodę od Rektora-Komendanta WAT. Najlepsi studenci na roku ukończyli studia z wyróżnieniem.

Po złożonym ślubowaniu oficerskim, zgodnie z tradycją Wojskowej Akademii Technicznej, nowo promowani oficerowie odśpiewali „Hymn do miłości Ojczyzny”. Błogosławieństwa oficerom udzielili Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. dr Józef Guzdek, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy prof. dr hab. Jerzy Pańkowski i Ewangelicki Biskup Wojskowy ks. bp płk Mirosław Wola.

W imieniu podporuczników głos zabrał prymus promocji. „Otwiera się przed nami najważniejszy etap naszego żołnierskiego życia, rozpoczynamy zawodową służbę wojskową jako nowo promowani oficerowie Wojska Polskiego. Jest to dla nas zaszczyt, tym bardziej, że możemy go dostąpić w szczególnym dla historii naszego narodu i państwa momencie – setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Jesteśmy dumni, że możemy kultywować tradycje naszych przodków, którzy swoim poświęceniem, pracą, krwią, a niejednokrotnie najwyższą ceną – życiem – wywalczyli to, byśmy mogli dzisiaj żyć w tym pięknym kraju” – powiedział do zgromadzonych ppor. Krzysztof Piasta, zaznaczając, że Wojskowa Akademia Techniczna znakomicie przygotowała ich do objęcia przyszłych stanowisk służbowych.

Uroczystość zakończyło odśpiewanie „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego” oraz defilada pododdziałów, prowadzona przez dowódcę uroczystości ppłk. Grzegorza Włocha. Oficerowie trafią na stanowiska służbowe w poszczególnych korpusach osobowych: inżynierii wojskowej – 12 oficerów, kryptologii i cyberbezpieczeństwa – 29, logistyki – 82, łączności i informatyki – 116, obrony przed bronią masowego rażenia – 14, ogólnym – 1, przeciwlotniczym – 18, rozpoznania i walki elektronicznej – 32, sił powietrznych – 50, wojsk lądowych – 8 oraz w korpusie Żandarmerii Wojskowej – 4 oficerów.

Tekst: Ewa Jankiewicz/ rzecznik prasowy WAT