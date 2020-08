Terytorialsi na szkoleniu u strażaków

We współpracy ze strażakami: w gaszeniu i cięciu pojazdów, poruszaniu się w zadymionych pomieszczeniach, a także jak postępować z palącą się butlą z gazem czy… zdławić płonący olej w garnku, szkolili się w miniony weekend żołnierze 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Te umiejętności mogą być przydatne podczas akcji niesienia pomocy lokalnej społeczności.

Całodzienne szkolenie odbyło się w niedzielę w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Bornem Sulinowie. Kilkudziesięciu żołnierzy 14 ZBOT poznawało procedury stosowane przez strażaków w różnych akcjach. Uczyli się używania podstawowego sprzętu do gaszenia ognia, np. gaśnicy. Poznali, jak radzić sobie w przypadku napotkania płonącego pojazdu, jak gasić komorę silnika i wnętrze samochodu, poznali jak działa w aucie poduszka powietrzna, uczyli się jak używać sprzętu do cięcia karoserii by bezpiecznie ewakuować poszkodowanych z auta.

W specjalnej komorze poznawali techniki poruszania się w zadymionym i nagrzanym ogniem pomieszczeniu (temperatura została oczywiście podwyższona sztucznie a dym był nieszkodliwy dla ludzkiego zdrowia). Należało w ciemności i dymie wyszukiwać przejścia, otwierać kolejne pomieszczenia i poruszać się często czołgając się w szczelinach czy wspinając. - Teraz będą wiedzieli, jak w określonych sytuacjach zachować się w realnym życiu. Jak nieść pomoc na przykład, jeśli będą świadkami pożaru pojazdu budynku czy pojazdu - mówi aspirant Konrad Kutkiewicz, starszy wykładowca wojewódzkim ośrodku szkolenia państwowej straży pożarnej w Bornem Sulinowie. - A przede wszystkim pozwoli nam to działać razem, bo coraz częściej we wspólnych akcjach spotykają się wojska OT i strażacy. To również akcje poszukiwawcze, działania przeciwpowodziowe czy też usuwanie skutków wichury. Korzyści będą obopólne dla nas, strażaków i dla żołnierzy, a przede wszystkim dla tych, którym będziemy nieść pomoc.