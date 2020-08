Sprawdzian terytorialsów na „pętli taktycznej”

Na udowodnienie, że są odpowiednimi kandydatami na żołnierzy mieli 16 dni - bo tyle trwa szkolenie podstawowe w Wojskach Obrony Terytorialnej. Jest to dopiero wstęp do dalszego kształcenia żołnierza, jednak już na tym poziomie, dochodzi do weryfikacji.

Wyciążkowo koło Leszna. To tutaj egzaminowani byli kandydaci na terytorialsów. W 12 Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej kończy się kolejne szkolenie podstawowe. Do egzaminu przystąpiło ponad 80 rekrutów.

REKLAMA

„Pętla taktyczna” to bardzo intensywny dzień. Rekruci sami muszą dotrzeć do wskazanych punktów. Towarzyszą im tzw. „duchy”. Są to żołnierze – instruktorzy, którzy na tym etapie nie komentują działań żołnierzy i nie podpowiadają, tylko poddają ich ocenie. Podczas egzaminu przyszli terytorialsi muszą m.in. pokonać teren różnymi sposobami, ładować magazynek na czas, ewakuować i udzielić pomocy medycznej poszkodowanemu na polu walki. Sprawdzian obejmuje również takie zagadnienia, jak praca na mapie, wykonywanie okopu, taktyka czy strzelanie. Dodatkowym czynnikiem obciążającym dla kandydatów był dziś upał. Warto podkreślić, że każdy dzień szesnastodniowego szkolenia to kilkanaście godzin intensywnych działań w terenie.

Z powodu obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, na cały okres szkolenia, do każdej z grup przydzieleni zostali stali instruktorzy a grupy szkoleniowe były separowane od siebie. Dotyczy to również zakwaterowania, transportu oraz żywienia. Dowódcy na bieżąco monitorują sytuację epidemiologiczną w swoim stałym rejonie odpowiedzialności.

Rekruci, którzy ukończą z pozytywnym wynikiem egzamin z „pętli taktycznej”, wypowiedzą słowa roty przysięgi w najbliższą niedzielę, 9. sierpnia na placu jednostki wojskowej w Lesznie, gdzie stacjonuje 125 batalion lekkiej piechoty, wchodzący w skład 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Tekst: ppor. Anna Jasińska