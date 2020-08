Wojskowy Hot450Challenge

Terytorialsi zakasali rękawy i… udali się do Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, gdzie honorowo oddają krew. To ich odpowiedź na apel Mariusz Błaszczaka, ministra obrony narodowej, który zwrócił się do żołnierzy, aby zostali krwiodawcami. Wojskowi do tego samego zachęcają innych. Do udziału w akcji Hot450Challenge nominowali m.in. 18 Dywizję Zmechanizowaną.

#Hot450Challenge to akcja zorganizowana przez żołnierzy wojsk obrony terytorialnej. W ten sposób terytorialsi chcą nagłośnić dramatyczną sytuację w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a także zachęcić innych do honorowego oddawania krwi. – W czasie wakacji krew jest szczególnie potrzebna. Dodatkowo sytuację skomplikowała epidemia koronawirusa, która spowodowała, że chętnych do jej oddawania jest znacznie mniej – mówi st. sierż. Robert Kowalewski, rzecznik prasowy Szkoły Podoficerskiej Sonda.

Swoją akcję krwiodawcy rozpoczęli kilka tygodni temu. Wówczas każdy, kto oddał honorowo krew, zamieszczał swoje zdjęcie z donacji w mediach społecznościowych i oznaczał je hasztagiem #Hot450Challenge. To nawiązanie do akcji, która na początku epidemii odbywała się w Polsce na rzecz przedstawicieli służby zdrowia, którzy walczyli na pierwszej linii frontu z wirusem. Wówczas, w sieci pojawiały się amatorskie wykonania utworów muzycznych zachęcających do finansowego wspierania medyków. Wszystkie były oznaczone hasztagiem #Hot16Challenge. Akcja cieszyła się bardzo dużą popularnością, dlatego terytorialsi postanowili uruchomić podobną, która miała zachęcać do honorowego oddawania krwi. Pomysł zaczerpnęli od Włodzimierza Staszaka z Kalisza, który w maju tego roku oddawał krew, aby wesprzeć publiczną służbę krwi w swojej okolicy. Idąc śladem kolegi sami, po każdej donacji nominowali do wykonania takiego zadania kolejne osoby.