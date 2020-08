Siedemnasta ruszyła na drawski poligon

Dziś żołnierze 7 Batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej wyruszyli na ćwiczenie Emergency Deployment Readiness Exercise.

Emergency Deployment Readiness Exercise dla żołnierzy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej rozpoczęło się wczesnym rankiem od tradycyjnej przepustki do ćwiczenia, na której sprawdzono stan osobowy, wyposażenie oraz udzielono szeregu instruktaży. Całe przedsięwzięcie nadzorował pułkownik Wojciech Ziółkowski, czasowo pełniący obowiązki dowódcy 17 WBZ. - Pomimo okres urlopowego, bezpieczeństwo Polski wymaga, abyśmy stale doskonalili nasze rzemiosło. To dla Was kolejna szansa na sprawdzenie swoich umiejętności, doskonalenie procedur i pogłębianie współpracy z naszymi sojusznikami. Tego typu ćwiczenia są jednym z najważniejszych czynników przygotowujących nas do obrony Ojczyzny. Dla żołnierzy Siedemnastki to codzienność, dlatego jestem przekonany, że wykonacie zadania wzorowo - powiedział pułkownik Wojciech Ziółkowski.

Żołnierze z Wędrzyna na oddalony blisko 160 kilometrów poligon w Drawsku Pomorskim udali się „na kołach”, wykorzystując niezawodne i sprawdzone kołowe transportery opancerzone Rosomak. W trzech kolumnach przemieściło się 20 jednostek sprzętu oraz blisko setka żołnierzy 7bSKW. - Zabieramy na Drawsko, pluton zmotoryzowany, pluton ogniowy z kompanii wsparcia oraz elementy zabezpieczenia logistycznego. O samym ćwiczeniu dowiedzieliśmy niespełna trzy tygodnie temu, szybko dostosowaliśmy szkolenie, aby być właściwie przygotowanym, sprawdziliśmy sprzęt, żołnierzy, a dziś gotowi ruszamy na poligon – ocenia zastępca dowódcy 7 bSKW mjr Dawid BUTLAK.