Powstańcy – bohaterowie naszych czasów

Prezydent nawiązał do 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej . – To wymowne, że to pokolenie, które walczyło o polską niepodległość podczas I wojny światowej i broniło jej granic, wychowało swoje dzieci tak, że bez wahania poświęcili oni wszystko dla ojczyzny – mówił. Dodał, że teraz na współczesnym młodym pokoleniu spoczywa obowiązek budowania ojczyzny. – Niepodległą mamy dzięki Państwa bohaterstwu, życiu i służbie, którą realizujecie cały czas poprzez swoją obecność, ale przede wszystkim poprzez spotkania z młodzieżą – zauważył Andrzej Duda.

– Powstańcy warszawscy to najwięksi bohaterowie wybuchu zrywu, ale także bohaterowie naszych czasów – mówił Andrzej Duda w Parku Wolności w Muzeum Powstania. Prezydent podkreślił, że powstańcy zasłużyli się nie tylko walką w konspiracji i przelaną krwią podczas powstania, ale także służeniem ojczyźnie po wojnie. Wielu z nich – jak przypomniał – działało nadal w podziemiu niepodległościowym pragnąc, by Polska stała się prawdziwie wolna i suwerenna.

REKLAMA

O wychowaniu młodego pokolenia mówi także Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. Podziękował powstańcom za krzewienie wśród młodzieży pamięci o zrywie i wychowywaniu ich w duchu wartości, które przyświecały pokoleniu Kolumbów. – Powstanie Warszawskie to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, jest częścią tożsamości nie tylko warszawiaków, ale wszystkich Polaków – podkreślił Trzaskowski. Mówił też, że bez powstania nie byłoby wolnej Polski, a bez jego uczestników i ich pracy stolica nie wyglądałaby tak jak dziś, nie miałaby bohaterskiej, niezłomnej i niepokornej duszy. – Polaków łączy mit powstańców, jesteście dla nas drogowskazem, pomagacie odbudowywać wspólnotę i mówić o tym, co nas łączy. Pokazaliście naszemu pokoleniu co jest najcenniejsze – mówił prezydent Warszawy.

Na uroczystości było obecnych kilkudziesięciu uczestników walk, jakie latem 1944 roku toczyły się na ulicach miasta. – Patriotyzmu można uczyć się na lekcjach historii albo w domu, tak jak my. To z miłości do ojczyzny płynęło nasze zaangażowanie w konspirację i powstanie – zaznaczył prof. Leszek Żukowski, prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Przekonywał, że w czasach pokoju patriotyzm nie żąda takich poświęceń, wymaga za to nauki, pracy i godnego reprezentowania kraju na świecie.

Powstańcy podziękowali obu prezydentom oraz pracownikom Muzeum Powstania Warszawskiego za opiekę i możliwość spotkania się i porozmawiania o zrywie sprzed 76 lat. – Na co dzień staramy się naszą pamięć przelać na młodzież, jest dla nas najważniejsze, aby młodzi ludzie wiedzieli, jak naprawdę wyglądało powstanie i znali jego historię – stwierdziła Halina Jędrzejewska-Dudzik „Sławka”, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich.

Na koniec głos zabrał Jerzy Żochowski, naczelnik Harcerzy Skautów Europy dziękując powstańcom w imieniu młodego pokolenia za ofiarność, miłość do ojczyzny i poświęcenie dla niej. – Jesteście dla nas żywym przykładem rycerstwa, męstwa i szlachetności oraz tego, że można i warto służyć innym oraz Polsce – mówił harcerz.

Podczas spotkania w MPW prezydent Andrzej Duda nadał powstańcom i osobom pielęgnującym pamięć o walkach w Warszawie ordery i odznaczenia państwowe.

Odznaczeni:

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Lucyna Adamkiewicz „Ewa”, łączniczka w Zgrupowaniu Chrobry I

Katarzyna Nowakowska „Kasia”, sanitariuszka i łączniczka w Podobwodzie Śródmieście Południowe

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Stanisław Lipiński „Kadet”, Zgrupowanie Kampinos, ranny podczas walk o lotnisko bielańskie

Złotym Krzyżem Zasługi

Ludwika Mendelska, służyła w ramach służby pomocniczej na Powiślu i Śródmieściu

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Michał Borowski, naczelny architekt miasta stołecznego Warszawy w latach 2003-2006, współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego, pośmiertnie

Złotym Krzyżem Zasługi

Robert Zydel odpowiedzialny za promocję obchodów kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego

Srebrnym Krzyżem Zasługi

Beata Jabłonowska-Naumuk, wolontariusz MPW

Piotr Myśliński, zaangażowany w przywracanie pamięci o bohaterach Powstania Warszawskiego

Remigiusz Stefani, wolontariusz MPW, współpracuje z działem ekspozycji jako przewodnik oraz z działem historycznym muzeum

Brązowym Krzyżem Zasługi

Dorota Filipczuk, wolontariusz MPW zaangażowana w zbieranie dokumentacji do słownika biograficznego uczestników powstania

Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Adam Janeczek, współtwórca MPW

Joanna Kiąca-Fryczkowska „Joasia”, Batalion Łączności Dowodzenia V Obwodu Mokotów

Henryk Kokosza „As”, plutonowy w Obwodzie VI Praga

Izabella Maliszewska, wieloletni kierownik oddziału MPW przy Muzeum Historycznym Miasta Stołecznego Warszawy

Stanisław Maliszewski, wieloletni kustosz oddziału MPW przy MHW

Henryk Piotrowski „Edek”, służył w Batalionie „Tur” w Zgrupowaniu „Kryska”

Zygmunt Walkowski, dokumentalista dziejów Powstania Warszawskiego, znawca ikonografii Warszawy okresu II wojny światowej