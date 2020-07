Wyślij kartkę i wesprzyj bohaterów niepodległości

„BohaterOn” to inicjatywa, która ma pokazać powstańcom warszawskim, że Polacy pamiętają o ich poświęceniu i są im wdzięczni. Organizatorzy – Fundacja Rosa i Fundacja Sensoria z Wrocławia – chcieli też zachęcić młodzież do głębszego poznawania polskiej historii i kontaktu z uczestnikami walk o niepodległość. Akcja polega na wysyłaniu do powstańców kartek rozdawanych m.in. na poczcie lub własnoręcznie wykonanych.

Na stronie www.BohaterOn.pl od 1 sierpnia mają być dostępne trzy wzory kartek nazwanych Brązowa, Srebrna i Złota. Wysłanie pocztówki będzie możliwe po uiszczeniu opłaty 10, 50 lub 100 zł (można wskazać konkretnego adresata, ale nie jest to konieczne). – Od ponad czterech lat zabiegamy nie tylko o pamięć, ale również pomagamy naszym bohaterom i wiemy, jak bardzo taka pomoc jest dla nich ważna. Sukces poprzednich edycji i popularność akcji, pozwala nam wierzyć, że zgromadzimy środki, które pozwolą objąć pomocą jeszcze większą liczbę osób – mówiła Agnieszka Łesiuk-Krajewska.



Film: BohaterON

Kartki z krótką wiadomością można wysyłać od 1 sierpnia do 2 października, czyli przez tyle dni, ile trwało powstanie. Zostaną one później wydrukowane i przekazane w formie papierowej powstańcom. Podczas czwartej, ubiegłorocznej edycji kampanii „BohaterON – włącz historię!” powstańcy otrzymali 317 307 listów.

Gościem honorowym dzisiejszej konferencji był Władysław Rosiński „Zapałka”, który przekonywał, że dzięki takim inicjatywom pamięć o uczestnikach walk niepodległościowych jest żywa i coraz więcej osób poznaje trzymane przez wiele lat w tajemnicy karty polskiej historii. – Mój pseudonim to „Zapałka”. Od zapału, jaki rozniecił się we mnie we wrześniu 1939 roku, gdy widziałem, jak obce wojsko niszczy stolicę Polski. Ten zapał towarzyszył mi przez wszystkie lata okupacji, tej wojennej i tej powojennej. Ten zapał będzie trwał we mnie aż do śmierci – mówił. – Nie pozwolimy nigdy i nikomu niszczyć naszego domu – dodał kombatant.

– Powstańcy warszawscy są idealnymi bohaterami do naśladowania w czasach epidemii, w czasach, gdy młodzi ludzie przekonują się, jak niestabilny i niepewny bywa świat. Powstańcy pokazują, że warto i że można radzić sobie z przeciwnikiem – podkreślił Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. – Powstańcy byli i są dla nas źródłem wartości – zapewnił.

Organizatorzy zachęcają również do zgłaszania kandydatów do Nagrody BohaterOny im. Powstańców Warszawskich. Będzie to druga edycja konkursu. – Chcemy wspólnie docenić tych, którzy podtrzymują pamięć o historii Polski: społeczników, pasjonatów, wszystkich, którzy swoim zapałem i kreatywnością sprawiają, że historia jest dla nas ciekawsza, bliższa. Zachęcamy, aby tak jak my opowiadali naszą historię zanim inni zrobią to za nas – mówiła Agnieszka Łesiuk-Krajewska. Podczas dzisiejszej konferencji przedstawiono także spot, jaki będzie emitowany w mediach oraz samolotach czy pociągach zachęcający do zgłaszania kandydatur do nagrody. W ubiegłym roku o statuetki w siedmiu kategoriach ubiegało się ponad 200 osób.

Do tego, by zaangażować się w kampanię, namawiali ambasadorzy „BohaterOn”, m.in. aktorzy: Magdalena Różczka, Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki, Maciej Zakościelny, Maciej Musiał oraz przedstawiciele instytucji wspierających akcję: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, IPN (współorganizuje warsztaty edukacyjne) czy Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Partnerami są także spółki skarbu państwa, m.in. PKN Orlen, Polregio, Poczta Polska czy PLL LOT.

Dzięki wsparciu PKN Orlen Fundacje Rosa oraz Sensoria przekazały powstańcom 1400 paczek zawierających: 1400 płynów do dezynfekcji, 11 000 maseczek ochronnych oraz 43 000 rękawiczek. W sumie były to 2 tony podstawowych środków ochrony. Weterani otrzymali – dzięki dotacji z MON – również świąteczny bony o wartości 250 zł.