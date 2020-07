Pierwsze zadanie grupy dezynfekcyjnej

Równie ważne jak wykonanie zadania było bezpieczeństwo żołnierzy, którzy działali w izolacyjnej odzieży ochronnej i maskach pełnotwarzowych z filtrami zabezpieczającymi ich przed zakażeniem. Zanim grupa powróciła do koszar została poddana dekontaminacji, wyposażenie zostało zdezynfekowane, a odpady podezynfekcyjne zostały przekazane do Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.

Utrzymywanie w gotowości grup dezynfekcyjnych to jedno z zadań 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w ramach walki z pandemią koronwairusa. 27 lipca logistycy przeprowadzili odkażanie jednego z hoteli w Opolu.

REKLAMA

Grupa dezynfekcyjna została utworzona 23 kwietnia, a gotowość do realizacji zadań osiągnęła po zakończeniu szkolenia specjalistycznego oraz wyposażeniu w urządzenia i środki już 4 maja. Odkażanie budynku opolskiego hotelu było pierwszym sprawdzianem umiejętności żołnierzy w praktyce.

10 Opolska Brygada Logistyczna aktualnie wydziela dwa zespoły medyczne do wsparcia Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, żołnierzy do pobierania wymazów, a także utrzymuje w gotowości kierowców oraz pojazdy do przewozu środków medycznych i materiałów skażonych.

Tekst: kpt. Piotr Płuciennik