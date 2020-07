Żołnierze „Siedemnastki” wspierają krwiodawstwo

Żołnierz jest zawsze gotowy do działania i zdolny do poświęcenia w imię niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. W ubiegłym tygodniu żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej (17 WBZ) kolejny raz dołączyli do akcji honorowego krwiodawstwa.

Akcja żołnierzy była odpowiedzią na apel placówek medycznych związany z uzupełnieniem zasobów krwi. Z powodu pandemii koronawirusa zauważalne jest zmniejszenie liczby osób oddających krew. Pojawiła się obawa, że może jej zabraknąć.

Krew jest niezwykle ważnym i niezastąpionym lekarstwem, które ratuje ludzkie życie. Niejednokrotnie postawa żołnierzy 17 WBZ udowadniała, że służba to zarówno gotowość do obrony państwa, jak i niesienie pomocy w różnych sytuacjach kryzysowych. To także zapewnienie, by nie zabrakło krwi niezbędnej do ratowania zdrowia i życia Polaków.



Tekst: st. szer. Kamil Śpiączka