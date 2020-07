Krwiodawcy z MON

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, zaapelował do żołnierzy, aby oddawali honorowo krew. Jako jeden z pierwszych odpowiedział klub Honorowych Dawców Krwi „Szczerbiec”, który powiadomił krwiodawców i zorganizował zbiórkę. Ta odbyła się dziś pod siedzibą resortu. Wzięli w niej udział żołnierze i pracownicy MON.

Wakacje to trudny czas dla centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. W tym czasie krew jest szczególnie potrzebna, a chętnych do jej oddawania jest znacznie mniej. Dodatkowo sytuację skomplikowała pandemia koronawirusa, z powodu której wiele osób zrezygnowało z oddawania krwi. Dlatego Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, zaapelował do żołnierzy, aby stawiali się w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa. – Nieraz udowodniliście, że wasza służba jest przede wszystkim służbą społeczeństwu. Służbą, która ma wiele wymiarów i form. To zarówno gotowość do obrony państwa z bronią w ręku, jak i niesienia pomocy w różnych sytuacjach kryzysowych. To także zapewnienie, by nie zabrakło krwi niezbędnej do ratowania zdrowia i życia Polaków – napisał w liście do wojskowych.

Jako jeden z pierwszych na apel szefa MON odpowiedział klub Honorowych Dawców Krwi „Szczerbiec”, który funkcjonuje przy resorcie obrony. – Organizujemy zbiórki krwi regularnie, zazwyczaj bierze w nich udział wielu ochotników. Nie mogliśmy pozostać obojętni także tym razem, skoro sytuacja w kraju jest tak trudna – mówi ppłk Paweł Nawarycz, prezes „Szczerbca”, a także honorowy krwiodawca.