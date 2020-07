Hołd dla poległych w obławie augustowskiej

75 lat temu na Podlasiu miała miejsce obława augustowska, nazywana także Małym Katyniem. Wówczas Sowieci aresztowali prawie siedem tysięcy osób. Los 600 do tej pory jest nieznany. – Nigdy nie ustaniemy w odkrywaniu całej prawdy, w ustalaniu wszystkich okoliczności tej zbrodni – zapewnił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości upamiętniających tamte wydarzenia.

Uroczystość upamiętniająca ofiary obławy augustowskiej odbyła się w Gibach na Wzgórzu Krzyży, gdzie znajdują się symboliczne mogiły poległych. Hołd zamordowanym oddali przedstawiciele władz, a także mieszkańcy regionu. List do uczestników wydarzenia skierował także prezydent Andrzej Duda. „Wspólnie z państwem modlę się za dusze zamordowanych przed 75 laty i pochylam głowę, składając hołd ofiarom obławy augustowskiej – żarliwym patriotom, do końca wiernym idei polskiej niepodległości. ‘Gibiańska Golgota’ to symbol ich męczeństwa i naszej wiecznej pamięci” – napisał. Przypomniał także, że latem 1945 roku to właśnie w Puszczy Augustowskiej oddziały Armii Czerwonej aresztowały, a następnie brutalnie przesłuchiwały prawie siedem tysięcy osób. Sześćset z nich nigdy nie wróciło do swoich domów, a ich los do tej pory jest nieznany. „Możemy się tylko domyślać, niestety z daleko posuniętą pewnością, że zostali zamordowani. Eksterminacja ofiar obławy augustowskiej to największa zbrodnia popełniona na Polakach w okresie powojennym” – podkreślił Andrzej Duda.