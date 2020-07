II edycja testów urządzeń do wykrywania bsp

2. Geneza: Gwałtowny rozwój i coraz bardziej powszechna dostępność BSP, powoduje konieczność rozwijania technologii do przeciwdziałania BSP. Dotychczas deklarowane zdolności producentów systemów/urządzeń do wykrywania i przeciwdziałania BSP nie zawsze znajdowały potwierdzenie w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

4. Udział: zgłoszenia do udziału w testach mogą dokonywać podmioty posiadające w swojej ofercie kompletny system do wykrywania i przeciwdziałania BSP klasy mikro i mini, poprzez przesłanie wypełnionego zgłoszenia w formie formularza, stanowiącego załącznik do ogłoszenia, na adres Szefostwa Obrony Powietrznej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych: email: dorsz.szop@ron.mil.pl.

5. Miejsce: Wojskowy Poligon - Jagodne.

6. Termin testów: (druga edycja): 21-25.09.2020 r.

7. Termin przesłania zgłoszenia: do godz. 15.00, 14.08.2020 r.

8. Informacje dodatkowe:

- do drugiej edycji testów zakwalifikowanych zostanie 5 podmiotów;

- podczas testów zasymulowane zostaną warunki wymagające osłony obiektu punktowego przez urządzenie umożliwiające wykrywanie i/lub przeciwdziałanie BSP;

- organizatorzy zapewnią BSP klasy mini i mikro, umożliwiające wykonywanie operacji powietrznych z wykorzystaniem różnych metod sterowania, przy pomocy których wykonany zostanie z dowolnego azymutu lot w kierunku obiektu;

zadaniem systemu będzie, w zależności od realizowanego zadania, wykrycie i/lub przeciwdziałanie (kinetyczne i/lub niekinetyczne);

- każdy zakwalifikowany podmiot będzie miał dedykowany 1 dzień do rozwinięcia, przygotowania do pracy i poddania systemu testom;

- każdy zakwalifikowany podmiot będzie miał zagwarantowane jednakowe warunki udziału pod względem terenowym i czasowym, a także zachowania tajemnicy handlowej (separacja z innymi uczestnikami);

- oceny efektywności dokona zespół złożony z przedstawicieli organizatorów;

- podmioty, które nie zakwalifikują się do drugiej edycji testów będą miały możliwość uczestniczyć w kolejnych edycjach testów;

- koszty udziału w testach ponoszą uczestnicy;

- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie testów;

- testy mają oszacować potencjał poszczególnych rozwiązań technicznych w przeciwdziałaniu BSP i poszerzyć bazę wiedzy organizatorów na potrzeby przyszłych zamówień publicznych;

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie ujawniania wyników testów oraz swoich wymagań względem testowanych systemów/urządzeń;

- prowadzone testy nie są elementem żadnego trwającego postępowania dotyczącego zamówień publicznych.

9. Punkt kontaktowy:

mjr Marek Woliński - tel. 261-855-130,

mjr Arkadiusz Bala - tel. 261-855-512.