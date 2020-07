Szkolenie nurków

REKLAMA

W czasie realizacji zadań nurkowie korzystali z kontenerowego zestawu hiperbarycznego RLKZH "Sercówka", zestawu ratowniczego Holmatro oraz indywidualnych zestawów nurkowych. Posiadanie tego rodzaju sprzętu jest istotnym elementem wyposażenia pododdziału realizującego zadania wspierania i zabezpieczania przez nurków wojsk inżynieryjnych. Zestaw hiperbaryczny obsługiwany jest przez co najmniej dwie wysoko wykwalifikowane osoby, których zadaniem jest przygotowanie i sprawdzenie komory przed każdym jej użyciem oraz udzielenie instruktażu, utrzymywanie łączności z osobami wewnątrz komory, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu czy dokumentowanie przebiegu sprężania. „Sercówka” zawiera dwa przedziały: leczniczy 7m3 i transferowy 4m3 i służy do leczenia chorób i urazów będących następstwem oddziaływania podwyższonego ciśnienia hydrostatycznego oraz do prowadzenia treningów ciśnieniowych załóg okrętów podwodnych i nurków.

Tekst: por. Grzegorz Paluch