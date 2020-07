AWL: Przysięgali na sztandar

– Przysięga wojskowa, to ważny osobisty akt, zobowiązujący każdego żołnierza do rzetelnego i wiernego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny. W słowach roty przysięgi znajdujemy wartości uniwersalne, które muszą być dla nas żołnierzy najważniejszym drogowskazem. Pamiętajcie o tym, że w tych kilku zdaniach zawarte są treści zasadnicze, takie jak: Sztandar, Bóg, Honor i Ojczyzna oraz deklaracja poświęcenia życia dla nich – powiedział rektor-komendant AWL gen bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka.

Podczas uroczystości biskup polowy WP gen. bryg. dr Józef Guzdek wygłosił przemówienie do bohaterów dzisiejszej uroczystości. - Gratuluję Wam odwagi, by złożyć przysięgę na wierność Bogu i Ojczyźnie. Święty Jan Paweł II powiedział, ze w Ewangelii nie słychać szczęku oręża. Jest w niej wezwanie do miłości, przebaczenia i pokoju. Jednak, są takie chwile w życiu Narodu, że Chrześcijanin jest zobowiązany chwycić za broń i stanąć w obronie najwyższych wartości. Gratuluję Wam tej decyzji. Tego, że jesteście gotowi przelewać krew, a nawet jeśli zajdzie taka potrzeba oddać swoje życie w służbie Ojczyźnie i w służbie żołnierzowi, który będzie jej bronił. Gratuluję również Waszym rodzinom za patriotyczne wychowanie. Wielu z Was składało zobowiązanie wobec Boga i Kościoła jako kapłani. Wielu z Was składało przysięgę i zobowiązanie jako lekarze i prawnicy. Dzisiaj po raz drugi zobowiązaliście się swoje życie oddać w służbie Ojczyźnie.

Wyróżnieni przysięgą na sztandar zostali ks. szer. pchor. rez. Jacek Guzowski, ks. szer. pchor. rez. Mateusz Norek, ks. szer. pchor. rez. Marcin Rayss i ks. szer. pchor. rez. Paweł Roszyński. Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych podczas szkolenia podstawowego, listem gratulacyjnym wyróżnieni zostali: ks. szer. pchor. rez. Tomasz Cabaj, ks. szer. pchor. rez. Paweł Roszyński oraz ks. szer. pchor. rez. Tomasz Różacki.

Do uczestników uroczystości zwrócił się również ks. szer. pchor. rez. Stanisław Woszczyk. – Dzisiaj to My, składając przysięgę wojskową, staliśmy się spadkobiercami bogatych i chlubnych tradycji patriotyczno-bojowych Naszego Narodu. Jesteśmy dumni, że możemy być żołnierzami w pełni oddanymi świętej dewizie: Bóg, Honor, Ojczyzna. Te trzy ważne słowa pokazują nam program naszej służby – powiedział.

Słuchacze od 1 lipca br. biorą udział w intensywnym szkoleniu podstawowym. W tym czasie uczyli się zasad działania na polu walki oraz brali udział w szeregu zajęć teoretycznych i praktycznych zakończonych egzaminem. Za kilka dni rozpoczną kolejny etap służby – okres nauki i szkolenia specjalistycznego.

Tekst: AWL