Nocna misja wojskowego śmigłowca

Załoga śmigłowca W-3 Sokół z 1 Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej przeprowadziła nocną ewakuację medyczną. Wojskowi lotnicy przetransportowali do szpitala w Gdańsku nastolatka, który po upadku z dużej wysokości miał liczne obrażenia wewnętrzne. Był w śpiączce farmakologicznej. Akcję nadzorował cywilno-wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego.

O transport lotniczy rannego chłopca do Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (Aeronautical Rescue Coordination Centre, ARCC) wnioskował pomorski wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego. ARCC to wojskowo-cywilna instytucja, która powstała dwa lata temu przy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. To ARCC decyduje o podjęciu akcji ratowniczych i poszukiwawczych na terenie całego kraju oraz nad Morzem Bałtyckim przez cywilne i wojskowe statki powietrzne.

W nocy, 14 lipca, ARCC postawiło zadanie 1 Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej ze Świdwina. – Mieliśmy przetransportować pacjenta ze szpitala w Słupsku do specjalistycznego szpitala w Gdańsku, gdzie m.in. znajduje się pediatryczny oddział intensywnej terapii. Załoga W-3 Sokół wystartowała po północy i po 40-minutowym locie wylądowała w Słupsku. Tam ratownicy przyjęli na pokład poszkodowanego i polecieli z nim do Gdańska. Na miejscu byli o godz. 2 w nocy – mówi mjr pil. Aleksander Czarnuszko, dowódca 1 GPR. – Jesteśmy wyszkoleni i przygotowani do tego typu zadań. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc, to dla wszystkich ogromna satysfakcja – dodaje pilot.