Anakonda ewakuowała chorego pracownika platformy wiertniczej

Wczoraj w południe załoga dyżurna SAR z 43 Bazy Lotnictwa Morskiego, pospieszyła z pomocą choremu pracownikowi platformy wiertniczej. Konieczna była ewakuacja medyczna na stały ląd.

W czasie gdy na płycie lotniska 43 Bazy Lotnictwa Morskiego odbywała się uroczysta zbiórka z okazji święta BLMW i 100 lecia morskich skrzydeł załoga dyżurna SAR z 43 Bazy Lotnictwa Morskiego z Gdyni-Babich Dołów, postawiona została w stan gotowości alarmem ratowniczym: "pomoc medyczna”.

Jeden z pracowników platformy wiertniczej znajdującej się na Bałtyku wymagał hospitalizacji. Załoga śmigłowca poszukiwawczo-ratowniczego W-3WARM Anakonda, dowodzona przez kpt. Pawła Estala, osiągnęła gotowość do działań o godz. 10.53 i wystartowała pięć minut później w kierunku platformy, lądując na jej pokładzie o godz. 11.28.

Ratownicy: pokładowy i medyczny dokonali oceny stanu zdrowia poszkodowanego i przygotowali go do transportu lotniczego. Start z platformy Anakonda wykonała minutę później i wylądowała na lotnisku Oksywie o 12.11. Poszkodowany został natychmiast przekazany służbom medycznym.