Pierwsze STANAG-i terytorialsów

Pierwsza sesja egzaminacyjna, w której mogli wziąć udział żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową to niewątpliwie kamień milowy w egzaminowaniu z języka angielskiego w szeregach WOT. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, która przełożyła się na wysoką zdawalność utwierdziła nas w przekonaniu, że w naszych szeregach jest wielu ludzi, których potencjał możemy wykorzystać we współpracy z anglojęzycznymi sojusznikami – podkreśla Joanna Gruchała-Kamińska, egzaminator, starszy specjalista Wydziału Kursów w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Na początku lipca pierwsza grupa żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową podeszła do egzaminów eksternistycznych z języka angielskiego. Do testu przeprowadzonego przez zegrzyński lektorat nauczania języków obcych podeszło 119 żołnierzy. Zdawalność - rozumiana jako uzyskanie pełnego świadectwa, czyli potwierdzenie umiejętności czterech sprawności językowych, wśród żołnierzy OT wyniosła 82% na poziomie 1 oraz 75% na poziomie 2. – Zdawalność żołnierzy OT w eksternistycznej sesji egzaminacyjnej z języka angielskiego była jedną z najwyższych jaką odnotowałam na przestrzeni swojej wieloletniej pracy w Lektoracie Języków Obcych Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Kandydaci uzyskali górne noty z poszczególnych sprawności, czym potwierdzili swojej wysokie kwalifikacje językowe – podkreśla kierownik zegrzyńskiego lektoratu, Pani Ilona Adamczak.

Żołnierze TSW zyskali możliwość brania udziału w kursach językowych oraz zdawania egzaminów ekstarnistycznych z dniem 26 maja 2020 r., kiedy to Minister Obrony Narodowej podpisał decyzję nr 73 w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej. Teraz każdy żołnierz TSW może podejść do bezpłatnego egzaminu eksternistycznego organizowanego zgodnie ze standardami NATO i potwierdzić swoje kwalifikacje językowe STANAG-iem. Wystarczy, że zgłosi się do osoby odpowiedzialnej za kształcenie językowe w swojej brygadzie, która dalej prześle jego zgłoszenie chęci sprawdzenia się do miejsca gdzie są realizowane egzaminy.