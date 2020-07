Logistycy przygotowują się do misji IRINI

W koszarach 91 Batalionu Logistycznego w Komprachcicach sprawdzono przygotowanie żołnierzy Narodowego Elementu Wsparcia do udziału w III zmianie misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego we Włoszech.

10 Opolska Brygada Logistyczna realizuje zadania zabezpieczenia Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami kraju. Wysuniętym ramieniem brygady w rejonie operacji jest Narodowy Element Wsparcia Logistycznego (ang. National Support Element – NSE), który na miejscu zabezpiecza funkcjonowanie kontyngentu. Logistycy z NSE w przygotowaniach do każdej kolejnej zmiany skupiają się na wyszkoleniu ogólnowojskowym i specjalistycznym. Każda zmiana przed wylotem podlega certyfikacji narodowej, ale zanim to nastąpi, umiejętności logistyków weryfikuje komisja z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Logistycy przygotowujący się do III zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego we Włoszech w ramach misji EUNAVFOR MED IRINI zakończyli pierwszą część szkolenia, której podsumowaniem było trzydniowe ćwiczenie taktyczno-logistyczne. Ćwiczenie oceniał zespół kontrolny złożony ze specjalistów z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Przeprowadzono kontrolę dokumentacji oraz aktualnego poziomu wyszkolenia żołnierzy. Postępy w ćwiczeniu uważnie obserwował dowódca 91 Batalionu Logistycznego podpułkownik Krzysztof Maziarz, odpowiedzialny za sformowanie, przygotowanie oraz wyszkolenie NSE zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentach planistycznych oraz stosownie do zadań realizowanych w rejonie misji.