Pierwszy robot WIM

Postęp w dziedzinie małoinwazyjnej chirurgii laparoskopowej rozwinął potencjał zabiegowy wielu ośrodków medycznych, jednak to robotyka będzie prawdziwym przełomem w chirurgii, oferując możliwość redukcji urazów okołooperacyjnych, bólu pooperacyjnego i skrócenia czasu hospitalizacji. Nasza jednostka jest jedenastym z kolei robotem, z którego skorzystają polscy pacjenci.

Podpisanie umowy na zakup robota da Vinci WIM Synektik SA 10.07.2020 r.

Praktyczne wykorzystanie robotów w operacjach onkologicznych, zwłaszcza w zabiegach prostatektomii, resekcjach częściowych nerek, operacjach jelita grubego, przełyku czy żołądka, stało się̨ wyznacznikiem najwyższego standardu postępowania w wiodących centrach medycznych świata. Rozwój tej dziedziny jest dynamiczny i na tyle obiecujący, że WIM jako wiodący podmiot leczniczy w Polsce, korzystający w codziennej praktyce z najnowocześniejszych metod diagnostyki i leczenia, podjął decyzję o wejściu na najwyższy poziom technologiczny poprzez wdrożenie robotyki chirurgicznej. Instytut staje się pierwszym wielospecjalistycznym szpitalem klinicznym w Polsce stosującym nową technikę w praktyce klinicznej z zamiarem jej upowszechniania.

Robot da Vinci Xi to jedna z najbardziej zaawansowanych technologii medycznych na świecie. Do tej pory zainstalowano blisko 5,5 tys. takich urządzeń, a z użyciem tego systemu wykonano już ponad 7,2 mln operacji. Charakteryzuje się niezwykłą precyzją i małą inwazyjnością realizowanych za jego pomocą procedur. Jego zadaniem nie jest wyręczenie chirurga przy stole operacyjnym, ale wsparcie go w najtrudniejszych fazach zabiegu. Robot niweluje drżenie zmęczonych rąk, pomaga dotrzeć do trudno dostępnych anatomicznie miejsc, ocenić lokalizację guza, zachować margines zdrowej tkanki czy wydatnie ogranicza ubytek krwi podczas zabiegu. Operacje wykonywane z użyciem robota obejmą zakres usług medycznych: chirurgii, urologii, chirurgii onkologicznej, otolaryngologii, ginekologii onkologicznej i kardiochirurgii, na które WIM posiada umowy z NFZ, a które dotychczas były realizowane innymi, mniej technologicznie i praktycznie doskonałymi metodami.