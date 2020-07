PGZ będzie obecna na MSPO

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Polska Grupa Zbrojeniowa weźmie udział w tegorocznej edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Organizator imprezy zapewnia, że przygotowania do bezpiecznego przeprowadzenia wystawy trwają, a do jego biura spływają kolejne potwierdzenia obecności, także od firm zagranicznych.

Wszystko wskazuje na to, że Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach, najważniejsza impreza targowa branży obronnej w Europie Środkowej i trzecia co do wielkości tego typu impreza na Starym Kontynencie, odbędzie się w tym roku zgodnie z planem. Kilka tygodni temu partner strategiczny targów oraz największy wystawca – Polska Grupa Zbrojeniowa – informował, że prowadzi rozmowy z organizatorem, co do swojego udziału w tegorocznej edycji. Powodem wycofania się PGZ z MSPO miały być obostrzenia wynikające z pandemii oraz ich wpływ na ekonomiczny efekt wystawy.

Podczas dzisiejszej wizyty w firmie Mesko w Skarżysku Kamiennej, spółce należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która produkuje m.in. przeciwpancerne pociski kierowane Spike oraz przeciwlotnicze rakiety Piorun i Grom, premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że PGZ weźmie udział w zaplanowanych na wrzesień targach. – Trwają ostatnie analizy dotyczące warunków sanitarnych, aby impreza była bezpieczna. Jeżeli te targi odbędą się, to PGZ będzie głównym partnerem, tak jak to było w przeszłości. Chcę rozwiać wszelkie wątpliwości co do tego – dodał szef rządu w wywiadzie dla Radia Kielce.