Minister Błaszczak dziękuje medykom

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, spotkał się dziś w Puławach z wojskowymi lekarzami, pielęgniarkami, ratownikami medycznymi i laborantami, którzy angażują się w walkę z koronawirusem. – Najgorszy czas epidemii za nami, ale to wasz wysiłek sprawił, że nasza ojczyzna nie została dotknięta epidemią tak silnie jak inne państwa europejskie – mówił minister.

Szef MON przypomniał także, że wojsko zaangażowało się w walkę z COVID-19 już na samym początku epidemii, a jednym z pierwszych zadań, jakie realizowało, była ewakuacja polskich obywateli z Wuhan. – Ci obywatele naszego kraju trafili do wojskowego szpitala we Wrocławiu. Tam odbyły się badania, tam odbyła się kwarantanna, wszystko zakończyło się dobrze – mówił. To dzięki umiejętnościom i profesjonalizmowi, ale także dzięki państwa ofiarności te zdarzenia tak przebiegały – mówił podczas spotkania.

Minister zwrócił uwagę, że w operacji przeciwepidemicznej bardzo ważną rolę odegrały wojskowe laboratoria, w których do tej pory wykonano ponad 33 tys. testów diagnostycznych na SARS-CoV-2. Jednym z wyróżniających się tego typu ośrodków jest właśnie mieszczący się w Puławach Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych. Jednostka ta niedawno otrzymała m.in. specjalistyczne urządzenie diagnostyczne COBAS 6800, umożliwiające diagnostykę różnorodnych czynników biologicznych, wirusowych i bakteryjnych. Dzięki niemu możliwe jest wykonanie 96 testów różnego rodzaju w trzy i pół godziny.