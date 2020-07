Baretki Orderu Krzyża Wojskowego

Jak powiedział podczas uroczystości gen. Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego WP, żołnierz nie myśli o tym, czy dostanie za swoją służbę ordery i medale. Robi to, w co wierzy i co uważa za najważniejsze w życiu. – Gdy ojczyzna docenia żołnierza, a prezydent wyróżnia go odznaczeniem, nakłada to na żołnierza obowiązek utrzymywania jak najwyższych standardów służby – podkreślił szef SG WP.

Gen. Rajmund Andrzejczak otrzymał Order Krzyża Wojskowego za dowodzenie podczas IV i V zmiany PKW Afganistan. – Byłem zaskoczony, gdy po powrocie z misji dowiedziałem się, że prezydent RP wyróżnił mnie tym zaszczytnym odznaczeniem. Jestem z nim związany emocjonalnie – przyznał.

W życie weszło rozporządzenie MON z 8 czerwca 2020 roku zmieniające rozporządzenie z 4 sierpnia 2015 r. w sprawie noszenia orderów, odznaczeń i odznak przez żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy pełniących służbę kandydacką. Stare przepisy pozwalały na noszenie baretek orderów i odznaczeń na kurtce munduru galowego i wyjściowego oraz bluzie wyjściowej marynarskiej, a także na kurtce munduru służbowego, bluzie olimpijce oraz koszulo-bluzie ubioru wyjściowego.

Po zmianie przepisów żołnierze kawalerowie Orderu Krzyża Wojskowego oraz Orderu Wojennego Virtuti Militari mogą teraz nosić baretki tych odznaczeń także na bluzie mundurów polowego i ćwiczebnego oraz na kombinezonach ubiorów specjalnych, z wyjątkiem ubrania czołgisty warsztatowca. – Teraz odznaczenie to będzie bardziej widoczne na mundurach żołnierzy, a przez to bardziej rozpoznawalne – uważa gen. Rajmund Andrzejczak.

Order Krzyża Wojskowego ustanowiono z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2006 r. Było to spełnienie oczekiwań żołnierzy, uczestników misji pokojowych i stabilizacyjnych, którzy mogą otrzymać to odznaczenie za wybitne czyny bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju. Dotychczas odznaczenie to przyznano 173 żołnierzom (54 w klasie II, w tym 4 pośmiertnie, oraz 119 w klasie III, w tym 43 pośmiertnie).