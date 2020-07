Most wybudowany w 2 dni!

Postępy w budowie mostu nadzorowali: Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej płk Marek WAWRZYNIAK wraz z dowódcą 2 Pułku Inżynieryjnego płk. Arturem GRUSZCZYKIEM.

Mieszkańcy Hadli Szklarskich z ogromną serdecznością i życzliwością przyjęli żołnierzy 3 Batalionu Inżynieryjnego, dbając o to, aby czuli się „tak jak u siebie” będąc daleko od swoich domów i rodzin.

Wybudowali most, ale to nie jedyna ich pomoc. Żołnierze wracają do MSD napotkali wypadek, w którym pomogli wydostać samochód, który wpadł do rowu.

Żołnierze Wojsk Inżynieryjnych potwierdzają, że w każdej chwili są gotowi aby pomagać i ukazywać swoje specjalistyczne wyszkolenie.

Tekst: ppor. Kamila Kopernik