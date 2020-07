MON dofinansuje mural o Bitwie Warszawskiej

Z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej ministerstwo obrony ogłosiło konkurs na mural poświęcony polskiemu zwycięstwo nad bolszewikami. Na realizację najlepszej pracy konkursowej oraz poprowadzenie zajęć edukacyjno-patriotycznych przybliżających wydarzenia sprzed 100 lat MON przeznaczyło 1,5 mln zł. Zgłoszenia można wysyłać do 21 lipca.

Konkurs „Historyczny Mural – 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy” jest adresowany przede wszystkim do organizacji pozarządowych. – Jego celem jest m.in. upowszechnienie wiedzy o przebiegu bitwy, jej znaczeniu dla Polski, Europy i świata, a także upamiętnienie bohaterów, w tym żołnierzy i ochotników zaangażowanych w obronę ojczyzny w czasie wojny polsko-bolszewickiej – podaje w komunikacie Ministerstwo Obrony Narodowej.

Każda organizacja może złożyć maksymalnie dwie oferty. Przy rozpatrywaniu wniosków będzie brane pod uwagę doświadczenie uczestników konkursu dotyczące wykonywania zadań edukacyjnych i patriotycznych. W składanych do MON dokumentach należy dołączyć projekt muralu oraz zezwolenie na wykonanie go w miejscu publicznym. – Miejsce to musi zapewniać godne upamiętnienie Bitwy Warszawskiej i zachowanie walorów artystycznych – informuje ministerstwo.