Zawsze gotowi, zawsze blisko to motto wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego

Maksyma terytorialsów to „Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Ale chcę podkreślić, że to jest maksyma wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego, bo właśnie tacy są polscy żołnierze. Są zawsze gotowi do niesienia pomocy. Są zawsze blisko, są z pomocą zawsze tam, gdzie jest ona potrzebna – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas wizyty na Podkarpaciu.

W niedzielę, 5 lipca szef MON spotkał się w Hucie Brzuskiej oraz Hadlach Szklarskich z żołnierzami, którzy od kilku dni pomagają mieszkańcom tych regionów w odbudowie zniszczonej przez ulewy infrastruktury drogowej i mostowej. W regionie prace prowadzą żołnierze 16 Batalionu Saperów z Niska oraz żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.



– Dziś chciałbym podziękować przede wszystkim żołnierzom wojsk inżynieryjnych za ich skuteczność i ofiarność. Dziękuję także żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzięki szybkiej i skutecznej reakcji mogliśmy dostarczyć bardzo szybko wsparcie tym, którzy go potrzebowali – mówił szef MON.

Film: MON