Przysięga podkarpackich terytorialsów

Pogratulował żołnierzom złożonej przysięgi wojskowej i podkreślił, że od dziś reprezentują oni kraj. – Nosząc wojskowe mundury nie jesteście tylko wolontariuszami, ale jesteście przedstawicielami Rzeczypospolitej, jesteście polskimi żołnierzami, a więc reprezentujcie państwo polskie – zaznaczył Andrzej Duda.

Z kolei minister obrony Mariusz Błaszczak zwrócił uwagę na to, jak ważnym wydarzeniem w życiu każdego żołnierza jest przysięga wojskowa. – W ten sposób potwierdzacie swoją ofiarność, gotowość służenia Polsce i Polakom. To wyraz patriotyzmu, służby innym, to właśnie jest postawa żołnierzy Wojska Polskiego – mówił. Szef resortu obrony podkreślił także, jak w ostatnich pięciu latach rozwinęło się Wojsko Polskie. Mówił m.in. o zwiększeniu liczebności armii, jej wyposażeniu i dobrej współpracy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Podkreślił także, jak ważnym wydarzeniem było utworzenie wojsk obrony terytorialnej. Podziękował również żołnierzom WOT za pomoc w walce z podtopieniami i powodziami, jakie w ciągu ostatnich dwóch tygodni przeszły przez Podkarpacie. – Jesteście zawsze gotowi i zawsze blisko. Widzą to mieszkańcy nie tylko województwa podkarpackiego, ale widzi to cała Polska. I Polska docenia to, że można na was zawsze liczyć. Tak było w czasie epidemii, gdy pomagaliście np. w domach pomocy społecznej, jak i teraz gdy mamy do czynienia z żywiołem. Jesteście na miejscu i niesiecie pomoc potrzebującym – zaznaczył szef MON.

Minister Błaszczak przypomniał także, że w 2020 roku obchodzimy stulecie Bitwy Warszawskiej. – Jesteście godnymi spadkobiercami tych pokoleń które najpierw doprowadziły do tego, że Polska wybiła się na niepodległość, a potem obroniły naszą ojczyznę przed nawałą bolszewicką – podsumował Mariusz Błaszczak.

W czasie uroczystej zbiórki prezydent RP i szef MON wręczyli żołnierzom 3 Podkarpackiej BOT wyróżnienia.

W Nowej Dębie zaprezentowano także wyposażenie, jakim dysponują podkarpaccy terytorialsi, m.in quady, motocykle, sprzęt noktowizyjny oraz broń snajperską. Można było także porozmawiać z żołnierzami na temat służby w najmłodszym rodzaju sił zbrojnych, o szkoleniach jakie przechodzą żołnierze tej formacji.

Obecnie WOT tworzy ponad 24 tysiące żołnierzy, szacuje się, że liczba ta byłaby większa o trzy tysiące gdyby nie wstrzymanie zaciągu spowodowane pandemią koronawirusa.